Dünyaca ünlü dev Plastik Ördek, Seul'e döndü

18 metre yüksekliğinde, 6 katlı bir binanın boyuna ulaşan dünyaca ünlü Plastik Ördek figürü, Güney Kore'nin başkenti Seul'e döndü. Plastik Ördek, ilk kez 2014'te sergilenmişti.

Xinhua
08 Ekim 2022 Cumartesi, 09:17
Dünyaca ünlü dev Plastik Ördek, Seul'e döndü
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18 metre yüksekliğinde, 6 katlı bir binanın boyuna ulaşan dünyaca ünlü Plastik Ördek figürü ilk kez 2014'te sergilenmişti. 

Yoğun ilgiyle karşılanan ve çok sayıda kişinin fotoğrafını çektiği sevimli ördek figürü 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek. 


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