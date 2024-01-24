Dünyaca ünlü oyuncu Anne Hathaway'den greve destek: Fotoğraf çekimini terk etti

Yayınlanma: 24.01.2024 - 12:22

Güncelleme: 24.01.2024 - 12:22

ABD'li ünlü aktris Anne Hathaway'in, derginin yayıncısı Condé Nast'ın grevdeki işçileriyle dayanışma göstermek amacıyla Salı günü Vanity Fair için New York'ta düzenlenen fotoğraf çekimini terk ettiği bildirildi.

Variety dergisinin Salı günü ilk kez duyurduğu habere göre, medya çalışanlarının sendika-şirket görüşmeleri nedeniyle 24 saatlik iş bırakma eylemine başladıkları haberi kendisine ulaştığında, oyuncu makyaj ve saç tasarımıyla hazırdı ancak fotoğraf çektirmeye başlamamıştı.

Condé Nast'ta sendika üyesi olan ve Vanity Fair, Vogue, GQ ve diğer dergilerde çalışan yaklaşık 400 işçi, yayıncının işten çıkarmalarla ilgili müzakere yöntemini protesto etmek amacıyla kalemlerini yere bıraktı.

Hathaway Salı sabahı bir fotoğraf çekimi için tesislerdeydi. Variety dergisine konuşan bir kaynak, "Henüz fotoğraf çekmeye bile başlamamışlardı. Anne neler olup bittiğinin farkına vardığında, saç ve makyajdan kalktı ve gitti" dedi.

Variety'nin haberine göre, işçiler sabah Oscar adaylarının açıklandığı saatlerde iş bıraktı ve şirketin Manhattan'daki ofisinin önünde bir miting düzenledi.

Sendika, X'te şöyle bir paylaşımda bulunarak "Grev hattımızı geçmediğiniz için teşekkürler Anne Hathaway" ifadeleriyle ünlü oyuncuya teşekkür etti.