'Joker 2 müzikal olabilir' iddiası: Harley Quinn rolü için 'Lady Gaga'
Joaquin Phoenix'in başrolünü oynadığı ve 2019 yılında vizyona giren Todd Phillips filmi Joker, devam filmiyle geri dönüyor. Yönetmen Phillips, geçen hafta Joker hayranlarını sevindiren haberi duyurmuştu. Son olarak ise Joker 2'nin müzikal türünde olacağı iddia edildi.
Ünlü yönetmen Todd Phillips’in yönetmen koltuğuna oturduğu ve Joaquin Phoenix’e 'En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını getiren Joker filminin devamı heyecanla beklenirken, yönetmenden onay niteliğinde bir paylaşım gelmişti.
Instagram'dan "Joker: Folie à Deux" yazılı bir senaryo kapağını paylaşan Phillips, paylaşımına Phoenix’in senaryoyu okurken çekilmiş bir fotoğrafını eklemişti.
'LADY GAGA' İDDİASI
Warner Bros.'tan henüz resmi açıklama gelmese de, The Hollywood Reporter'ın özel haberine göre kadro için çalışmalara başlandı. Filmde yer alacağı düşünülen Harley Quinn karakteri için sanatçı Lady Gaga ile görüşülüyor. Ayrıca habere göre, 'Joker 2'nin müzikal türde bir yapım olacağı belirtiliyor.
2019 yapımı 'Joker', başrolü Phoenix’e en iyi erkek oyuncu Oscar’ını getirilmiş, film aynı zamanda en iyi müzik ödülünün de sahibi olmuştu.
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