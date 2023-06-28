Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna hastaneye kaldırıldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, ciddi bir bakteriyel enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Madonna'nın önceden planlanmış dünya turu ise ertelendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2023 - 23:56
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna hastaneye kaldırıldı
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Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın menajeri, 64 yaşındaki yıldızın cumartesi günü hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakım ünitesine alındığını açıkladı. Ünlü yıldızın menajeri Guy Oseary, Madonna'nın sağlık durumunun iyiye gittiğini ancak halen müşade altında tutulduğunu belirtti. 

BBC'nin haberinde ise ciddi bir bakteriyel enfeksiyon nedeniyle yoğun bakım ünitesine kaldırılan Madonna'nın dünya turunu ertelediği aktarıldı. 


Madonna

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