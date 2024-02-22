Dünyaca ünlü şelale buz tuttu
ABD'nin dünyaca ünlü Niagara şelaleleri, ülkenin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu.
ABD’nin birçok bölgesinde etkisini sürdüren kutup soğukları nedeniyle 100 milyondan fazla kişinin olumsuz kış şartlarından etkilendiği belirtildi. Ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 100'e yaklaştı.
New York eyaletinin Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu.
Şelaleye ziyaretçi akını devam ederken soğuklar nedeniyle ilginç manzaralar oluştu.
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