Dünyaca ünlü şelale buz tuttu

ABD'nin dünyaca ünlü Niagara şelaleleri, ülkenin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 12:55
Dünyaca ünlü şelale buz tuttu
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ABD’nin birçok bölgesinde etkisini sürdüren kutup soğukları nedeniyle 100 milyondan fazla kişinin olumsuz kış şartlarından etkilendiği belirtildi. Ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 100'e yaklaştı. 

New York eyaletinin Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu.

Şelaleye ziyaretçi akını devam ederken soğuklar nedeniyle ilginç manzaralar oluştu.


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