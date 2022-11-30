Dünyaca ünlü yapımcı Ahmet Ertegün'e 'cinsel saldırı' davası
Amerikan müzik endüstrisinin önde gelen şirketlerinden Atlantic Records'un eski sahibi Ahmet Ertegün, ölümünden 16 yıl sonra çeşitli cinsel suçlarla itham edildiği bir dava ile gündeme geldi.
Manhattan mahkemesinde açılan davada, Atlantic Records'un eski çalışanı Jan A. Roeg, ünlü müzik yapımcısı ve şirketin eski sahibi Ahmet Ertegün'ü, "Kendisine şiddetle cinsel saldırıda bulunmak, elle taciz etmek, oral seks yapmaya zorlamak ve düzenli olarak önünde mastürbasyon yapmakla" suçluyor.
Amerikan basını cinsel saldırının, Ertegün'ün New York'un Manhattan bölgesinde yer alan Upper East Side semtindeki evinde gerçekleşen bir "iş toplantısı" sırasında gerçekleştiğini öne sürdü.
TRUMP DAVASINDAN İLHAM ALDI
Roeg, fiziksel saldırılara ek olarak, Ertegün'ün yıllarca ve hatta on yıllarca "istismar edici cinsel davranışlarda bulunduğunu" iddia etti.
Dava, yazar E. Jean Carroll'un eski ABD Başkanı Donald Trump'a karşı açtığı davada kullandığı, New York'un "Hayatta Kalan Yetişkinler Yasası" kapsamında açıldı. 24 Kasım'da yürürlüğe giren yasa, istismarcılara normal zaman aşımı süresinin ötesinde dava açılmasına olanak tanıyor.
SERVETİ 300 MİLYON DOLAR
2006 yılında bir Rolling Stones konseri sırasında düşerek yaralanmasının ardından 83 yaşında hayatını kaybeden Ertegün'ün mirasının 300 milyon dolar civarında olduğu düşünülüyor.
Roeg, iddialarıyla ilgili olarak "jürili bir yargılama" istiyor ve ne kadar tazminat alması gerektiğine jürinin karar vereceği belirtiliyor.
Atlantic Records'da yirmi yıldan fazla bir süre çalışan Roeg, bu süre zarfında Ertegün'ün kendisini rutin olarak elle taciz ettiğini ve en az bir kez arabasında kendisine oral seks yapmaya zorladığını iddia ediyor.
"KIZ ARKADAŞIYDI" İDDİASI
Öte yandan, Ertegün'ün bir dönem asistanlığını yapan ve uzun süre Atlantic Records'ta çalışan Dorothy Carvello, 2017 yılında müzik endüstrisi hakkında yayınladığı "Anything for a Hit" adlı kitapta, Roeg'den defalarca "Ertegün'ün kız arkadaşı" olarak bahsetmişti.
Roeg de şikayetinde bu konuya da değindi, fakat Ertegün'le hiçbir zaman "rızaya dayalı bir cinsel ilişki yaşamadığını" belirtti.
ATLANTIC RECORDS'TAN AÇIKLAMA
Warner Music Group ve Atlantic Records sözcüsü, Los Angeles Times'a yaptığı açıklamada, şirketin "suiistimal iddialarını çok ciddiye aldığını" söyledi.
Basın açıklaması şöyle devam etti:
"Bu iddialar yaklaşık 40 yıl öncesine, WMG'nin bağımsız bir şirket olmasından öncesine dayanıyor..."
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