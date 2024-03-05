Dünyaca ünlü yönetmen Roman Polanski mahkemelik oldu

Piyanist, Rose Mary'nin bebeği ve Acı Ay gibi ölümsüz filmlerin yönetmeni Roman Polanski'ye, hakaret davası açıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 18:23
Dünyaca ünlü yönetmen Roman Polanski mahkemelik oldu
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Efsanevi filmerin dünyaca ünlü yönetmeni Roman Polanski, 1980'lerde kendisini cinsel istismarla suçlayan İngiliz aktör Charlotte Lewis'e hakaret ettiği iddiasıyla mahkemelik oldu. 

90 yaşındaki yönetmenin avukatları, Polanski'nin mahkemeye çıkmayacağını söyledi. Polanski'nin aksine mahkemede hazır bulunması gereken Lewis, 2010 yılında Polanski'yi 1983 yılında 16 yaşındayken bir oyuncu seçimi için Paris'te bulunduğu sırada kendisine "olabilecek en kötü şekilde" cinsel saldırıda bulunmakla suçladı. 

Polanski, Paris Match dergisiyle 2019'da yaptığı bir söyleşide Lewis'in suçlamarının "iğrenç bir yalan" olduğunu söyledi. 1999 yılında yayımlanmış bir makaleyi delil olarak gösteren Polanski, Lewis'in "(Polanski'den) Ondan büyülenmiştim ve onun sevgilisi olmak istiyordum" ifadesini aktardı. 

Kendisine atfedilen sözlerin doğru olmadığını söyleyen Lewis, hakaret suçlamasıyla şikayette bulunarak Polanski'nin Fransız yasaları uyarınca otomatik olarak suçlanmasına neden oldu.

56 yaşındaki Lewis, Piyanist, Rose Mary'nin bebeği ve Acı Ay gibi ölümsüz filmlerin yönetmenliğini yapan Polanski'nin 1986 yapımı Korsanlar filminde rol almıştı.

1977 yılında 13 yaşındaki bir çocuğa tecavüz ettiği gerekçesiyle ABD'de arananlar listesinde bulunan Polanski, 1978 yılında Avrupa'ya kaçmıştı.


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