Dünyanın 8 milyarıncı bebeği Filipinler'de dünyaya geldi

19 Kasım 2022 Cumartesi, 19:19

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), dünya nüfusunun 15 Kasım itibarıyla 8 milyar kişiye ulaştığını bildirmişti. Dünyanın 8 milyarıncı bebeği Filipinler'in başkenti Manila'da dünyaya geldi. Manila, Tondo'daki Dr. Jose Fabella Memorial Hastanesi'nde dünyaya gelen Vinice Villorente Mabansag isimli kız bebek, dünyadaki 8 milyarıncı kişi olarak seçildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, 1987 yılından bu yana 5 milyarıncı, 6 milyarıncı ve 7 milyarıncı bebekleri açıklayan BM bu kez herhangi bir bebeği 8 milyarıncı bebek olarak ilan etmedi. Ancak Filipinler Nüfus ve Kalkınma Komisyonu, Vinice Villorente Mabansag'ı sembolik olarak 8 milyarıncı bebek olarak kutladı.

BM'ye göre Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 1987'de dünyaya gelen Matej Gaspar, 5 milyarıncı bebek unvanını kazanmıştı. Bosna Hersekli Adnan Mevic, kayıtlara 6 milyarıncı insan ilan edilmişti. 2011'de Bangladeş'te doğan Sadia Sultana Oishee ise 7 milyarıncı bebek olarak kayıtlara geçmişti.

UNFPA'nın yayımladığı rapora göre, dünyanın 2030'da 8,5 milyar, 2050'de 9,7 milyar, 2100'de 10,4 milyar nüfusa ulaşacağı tahmin ediliyor. Dünyada nüfus artışı hızı yavaşlarken, nüfusun 2100'e kadar artmaya devam etmesi bekleniyor. Dünyanın 7 milyardan 8 milyar nüfusa yükselmesi yaklaşık 12 yıl sürerken, bir sonraki milyara ulaşmanın yaklaşık 14,5 yıl (2037'ye kadar) sürmesi ifade ediliyor.

Yüksek doğurganlık oranları dolayısıyla Sahra altı Afrika'daki nüfus artışının 2050'ye kadar küresel büyümenin yarısından fazlasını oluşturması öngörülüyor. Nüfusun giderek daha fazla ülkede azalıyor olması yeni bir gerçeklik olarak ortaya çıkarken, gelecekte aktif nüfusun azalmasıyla karşı karşıya kalan ülke sayısında artış yaşanması tahmin ediliyor.

AZ NÜFUSLU ÜLKELER DOĞU AVRUPA'DA

Bugün, 1990 yılındakinden daha az nüfusa sahip 17 ülke bulunurken, bu ülkelerin hepsi Doğu Avrupa'da yer alıyor. Güney Avrupa ve Doğu Asya'da da nüfusun azaldığı bazı ülkeler bulunuyor. Küresel olarak nüfus azalması, düşük ve giderek azalan doğurganlık oranı ile nüfus azalmasından en çok etkilenen Avrupa ülkelerindeki yüksek göç seviyelerinden kaynaklanıyor.

HİNDİSTAN'IN ÇİN'İ GEÇMESİ TAHMİN EDİLİYOR

Bu yıl, Çin'in nüfusunun zirveye ulaşması ve ardından azalmaya başlaması bekleniyor. Hindistan'ın 2023'te, "dünyanın en kalabalık ülkesi" olarak Çin'i geride bırakacağı tahmin ediliyor. Afrika, nüfus artışının görüldüğü ikinci en büyük bölge (neredeyse 400 milyon) olurken, Afrika nüfusunun 2038'e kadar 2 milyara ulaşması bekleniyor.

Avrupa'nın gelecek dönemde nüfus artışına katkısının negatif olacağı tahmin ediliyor. Nüfus artışının genel olarak yavaşlamasının, çalışma yaşındakilerin oranının artmasına neden olduğundan ekonomik büyümeyi de etkileyebileceği bekleniyor. 7 milyardan 8 milyara çıkan nüfus artışının yarısından fazlası, yetişkin nüfustaki artışa (30-64) bağlanabiliyor. Buna karşılık gelecek milyarın (8’inci ve 9’uncu milyar arasında), 400 milyonundan fazlasını 65 yaş üstü bireylerin oluşturması öngörülüyor.

TEMEL ENDİŞELER SÜRÜYOR

BM, tüm ülkeleri, 8 milyarı oluşturan her bir bireyin aynı haklara ve seçimlere sahip olabileceği daha eşit bir dünya kurabilmek için birlikte çalışmaya davet ediyor. İklim değişikliği, şiddet ve ayrımcılık gibi, 11 yıl önce dünya 7 milyar nüfusa ulaştığında dile getirilen temel endişeler ve zorluklar hala sürüyor. İklim krizi ve doğal kaynakların orantısız kullanımı, halihazırdaki eşitsizlikleri ve kırılganlıkları artırırken; silahlı çatışmalar ve göç, şiddeti ve ayrımcılığı besliyor. Bugün dünya çapında 100 milyondan fazla kişi zorla yerinden edilmiş durumda iken, sağlık alanında yaşanan gelişmelerden tüm toplumlar eşit ölçüde yararlanamıyor.