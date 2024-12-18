Dünyanın en büyük 'altın külçesi' Guinness Rekoru kırdı: Ağırlığı şoke etti!

Dünyanın en büyük altın külçesi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Külçenin ağırlığının 300,12 kilogram olduğu ifade edildi.

Dünyanın en büyük 'altın külçesi' Guinness Rekoru kırdı: Ağırlığı şoke etti!
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DHA
Yayınlanma: 18.12.2024 - 12:36

Guinness tarafından yapılan açıklamada, dünyanın en büyük altın külçesinin ağırlığı 300,12 kilogram olarak doğrulandı.

Külçe Dubai merkezli bir şirket tarafından yapıldı.

TAM 300,12 KİLOGRAM

Guinness Rekorlar Kitabı tarafından yapılan açıklamada, dünyanın en büyük altın külçesinin ağırlığının 300,12 kilogram olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Emirates Minting Factory LLC tarafından yapılan ve rekor kıran altın külçesi 300,12 kg ağırlığında olup ortalama bir altın külçesinin 20 katıdır” denildi.


Etiketler: #Guinness Rekorlar Kitabı #Guinness

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