Mazlum Abdi’den ‘ABD gözetimi altında askersiz bölge’ teklifi: ‘Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermeyi amaçlıyoruz’

Yayınlanma: 18.12.2024 - 00:23

Güncelleme: 18.12.2024 - 00:23

Suriye'de terör örgütü Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) öncülüğündeki silahlı cihatçi grupların, 27 Kasım'da Halep'in batı kırsalında Suriye ordusuyla çatışmaya başlamasının ardından 8 Aralık günü başkent Şam'ın kontrolünü ele almasıyla ülkede yeni bir döneme geçildi.

Bu kapsamda, Terör örgütü PKK'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki Kobani'ye Suriye Milli Ordusu (SMO) müdahale hazırlıkları yaparken, SDG yöneticisi "Şahin Cilo" ya da "Mazlum Kobani" kod adlarıyla bilinen Ferhat Abdi Şahin’den açıklama geldi.

Abdi, sosyal medyadaki paylaşımında, Kobani'de silahsızlandırılmış bir bölge oluşturulmasını önerdiklerini belirterek, Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermeyi amaçladıklarını dile gelitirdi.

ABD GÖZETİMİ ALTINDA ASKERDEN ARINDIRILMIŞ BÖLGE TEKLİFİ: ‘TÜRKİYE’NİN GÜVENLİK KAYGILARINI GİDERMEYİ HEDEFLİYORUZ’

Abdi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Suriye genelinde kapsamlı bir ateşkes sağlanması yönündeki kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Bu kapsamda, Kobani şehrinde güvenlik güçlerinin ABD gözetimi ve varlığı altında yeniden dağıtılmasıyla birlikte askerden arındırılmış bir bölge kurulması için teklif sunmaya hazır olduğumuzu duyuruyoruz. Bu girişim, Türkiye’nin güvenlik kaygılarını gidermeyi ve bölgede kalıcı istikrarı sağlamayı hedeflemektedir."