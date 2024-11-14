Dünya'nın en büyük mercanı bulundu

Okyanusya ülkesi Solomon Adaları'nda "dünyanın en büyük mercan kolonisi" bulunduğu bildirildi.

Dünya'nın en büyük mercanı bulundu
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AA
Yayınlanma: 14.11.2024 - 13:14

National Geographic dergisine göre, Pasifik Okyanusu'nun iklim değişikliğinden nasıl etkilendiğini inceleyen videografiker Manu San Felix, ekimde yaptığı dalışlar sırasında bir mercan kolonisi keşfetti.

Mercan kolonisinin 34 metre genişliğinde, 32 metre uzunluğunda ve 5,5 metre yüksekliğinde olduğunu açıklayan Felix, bunun "dünyanın en büyük mercan kolonisi" olduğunu ifade etti.

Felix, milyonlarca polipin bir araya gelmesiyle oluşan bu mercan kolonisinin dünyanın en büyük hayvanı olan mavi balinadan bile büyük olduğunu kaydetti.

Bilim insanları, yaklaşık 300 yaşında olduğu tahmin edilen mercan kolonisinin, aşırı avlanma ve küresel ısınma gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.


Etiketler: #Solomon Adaları #mercan

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