Solomon Adaları'nda 7 büyüklüğünde deprem

Solomon Adaları'nda 7 büyüklüğünde deprem oldu, ciddi yaralanma ve bina hasarı rapor edilmedi.

AA
22 Kasım 2022 Salı, 09:10
Solomon Adaları'nda 7 büyüklüğünde deprem
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Okyanusya ülkesi Solomon Adaları'nın Guadalcanal bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), başkent Honiara'nın 57 kilometre güneybatısında yerel saatle 13.03'te 7 büyüklüğünde deprem oluştuğunu bildirdi.

Solomon Adaları Meteoroloji Ajansı, Guadalcanal bölgesinde 15 kilometre derinlikte meydana gelen depreme yönelik tsunami riski bulunmadığını duyurdu.

Solomon Adaları'nı vuran 7.0 büyüklüğündeki deprem binaları salladı, eşyaları raflardan fırlattı ve başkent Honiara'nın bazı bölgelerinde kısa süreliğine elektrik kesintisine yol açtı.

Ciddi yaralanma ve bina hasarı rapor edilmedi.

Hawaii merkezli Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi ise tehlikeli dalgaların ada ülkesi kıyılarına yaklaşabileceğini açıkladı.


Solomon Adaları okyanusya deprem

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