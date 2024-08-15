'Dünya'nın en eski piramidinin' gizemi çözüldü

Guinness Dünya Rekorları, Mısır'daki Djoser Basamak Piramidi'ni (yaklaşık MÖ 2,630) dünyanın en eski piramidi olarak kabul ediyor. Ancak, Ekim ayında yayımlanan bir makalede Endonezya'daki Gunung Padang piramidinin bir katmanının 25,000 yıl öncesine, yani MÖ 25,000'e kadar uzandığı iddia edildi. Bu iddia, yapının insan eliyle inşa edilip edilmediği konusunda şüpheler yarattı.

Endonezya Bilimler Enstitüsü'nden Danny Hilman Natawidjaja liderliğindeki araştırma, Gunung Padang piramidinin çekirdeğinin "titizlikle şekillendirilmiş devasa andezit lavından" oluştuğunu öne sürüyor. Araştırmacılar, bu eski yapı elemanlarının doğal bir lav tepesinden şekillendirilmiş ve ardından mimari olarak kaplanmış olabileceğini belirtiyor.

Bu çalışma, insan uygarlığının ve ileri yapı tekniklerinin yalnızca yaklaşık 11 bin yıl önce tarımın gelişmesiyle ortaya çıktığına dair geleneksel inancı sorguluyor. Araştırmacılar, Gunung Padang ve Göbekli Tepe gibi yerlerdeki kanıtların, tarımın henüz icat edilmediği dönemlerde bile ileri yapı tekniklerinin mevcut olduğunu düşündüğünü belirtiyor.

Ancak bu iddialar, bilim dünyasında tartışma yarattı. Cardiff Üniversitesi'nden Flint Dibble, Nature dergisine verdiği demeçte, gömülü katmanların insanlar tarafından inşa edildiğine dair net bir kanıt bulunmadığını söyledi. Dibble, "Bir tepeye yuvarlanan malzeme genellikle kendi kendine yerleşecektir" diyerek, bu yapıların insan yapımı olduğuna dair herhangi bir işaret bulunmadığını belirtti.

Güney Connecticut Eyalet Üniversitesi'nden arkeolog Bill Farley de Gunung Padang'dan elde edilen 27 bin yıllık toprak örneklerinin insan faaliyetinin izlerini taşımadığını, örneğin kömür veya kemik parçaları gibi buluntuların eksik olduğunu ifade etti.

Natawidjaja, eleştirilere yanıt olarak, "Gunung Padang'da araştırma yapmak isteyen dünya çapındaki araştırmacılara kapımız açık" dedi.

Bu arada, Archaeological Prospection dergisinin ortak editörü, makalenin incelenmesi için bir soruşturma başlatıldığını doğruladı.