Dünya'nın en genç kadın lideri istifasını duyurdu
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, şubat ayında görevinden ayrılacağını ve bu yıl genel seçimlerde yarışmayacağını açıkladı.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, "6 zorlu yıldır" sürdürdüğü başbakanlık görevini, en geç 7 Şubat'ta bırakacağını bildirdi.
Ardern, Yeni Zelanda'da 14 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerde yarışmayacağını, İşçi Partisi liderliğinden de ayrılacağını söyledi.
Son dönemde bu konu üzerine düşündüğünü belirten ve "sadece bir yıl değil, bir dönem daha hazırlanmanın bir yolunu bulmayı ümit ettiğini" kaydeden Ardern, ancak bunu başaramadığını söyledi.
Ardern, "Ülkenize barış zamanında liderlik etmek bir şey, kriz sırasında onlara liderlik etmek başka bir şey" ifadelerini kullandı.
Mesleğin gerekliliklerinin farkında olduğunu kaydeden Ardern, "Artık bu işin hakkını verecek kadar yeterli olmadığımı biliyorum. Devam edersem, Yeni Zelanda'ya zarar vermiş olurum" dedi.
Ardern, Ekim 2017'de 37 yaşında başbakan seçildiğinde dünyanın en genç kadın başbakanı unvanını almıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker önce paylaştı, sonra sildi
- Erbakancıları nasıl katlettiler?
- Erkam Yıldırım'ın tepki çeken fotoğrafı
- CHP'den 'seçim' için ilk tepki
- Peker seçim öncesi video 'sözü' vermişti
- Kılıçdaroğlu'ndan '14 Mayıs' açıklaması
- SADAT Başkanı Tanrıverdi'ye kötü haber
- Dava seçimden önce sonuçlanabilir mi?
- Yer İstanbul... Pusu kurdular, kurşun yağdırdılar
- Davutoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı! Bu akşamı işaret etti