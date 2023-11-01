2023'ün en güçlü pasaportları açıklandı... Türkiye kaçıncı sırada?

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2023 Çarşamba, 11:42
2023'ün en güçlü pasaportları açıklandı... Türkiye kaçıncı sırada?

Henley Pasaport Endeksi her yıl, "Dünyanın en güçlü pasaportlarını" listeliyor. Endeks, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine dayanıyor.

2023'ün en güçlü pasaportları açıklandı... Türkiye kaçıncı sırada?

Liste şu şekilde oluşturuluyor: Bir ülkeye girerken sorunsuz bir şekilde vize alabiliyorsanız bunun endeksteki karşılığı 1 puan.

Seyahat etmeden önce diğer evrak işlerini halletmeniz gerekiyorsa puan verilmiyor.

2023'ün en güçlü pasaportları açıklandı... Türkiye kaçıncı sırada?

Şimdi gelin, 2023'ün en güçlü 10 pasaportu listesine son sıradan başlayalım...

2023'ün en güçlü pasaportları açıklandı... Türkiye kaçıncı sırada?

10. sırada; 182 puanla Baltık ülkeleri Estonya, Letonya, Slovakya ve Slovenya yer alıyor.

2023'ün en güçlü pasaportları açıklandı... Türkiye kaçıncı sırada?

Litvanya 184 puanla dokuzuncu sırada yer alırken Macaristan, 185 puanla sekizinci sırayı işgal ediyor.

2023'ün en güçlü pasaportları açıklandı... Türkiye kaçıncı sırada?

Yedinci sırada, 186 puanla Kanada, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Polonya ve ABD var.

2023'ün en güçlü pasaportları açıklandı... Türkiye kaçıncı sırada?

Altıncı sırayı 187 puanla Avustralya, Yeni Zelanda ve İsviçre paylaşıyor.

2023'ün en güçlü pasaportları açıklandı... Türkiye kaçıncı sırada?

Beşinci sırada 188 puanla Belçika, Malta, Norveç ve Portekiz yer alıyor.

2023'ün en güçlü pasaportları açıklandı... Türkiye kaçıncı sırada?

Birleşik Krallık, 189 puanla Avusturya, Danimarka, İrlanda, Lüksemburg ve Hollanda ile birlikte dördüncü sırada yer alıyor.

2023'ün en güçlü pasaportları açıklandı... Türkiye kaçıncı sırada?

Üçüncü sırada ise 190 puanla Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Güney Kore, İspanya ve İsveç yer alıyor.

2023'ün en güçlü pasaportları açıklandı... Türkiye kaçıncı sırada?

Geçen yıl, 193 puanla en üst sırada olan Japonya bu yıl 191 puan ile ikinci sıraya geriledi.

2023'ün en güçlü pasaportları açıklandı... Türkiye kaçıncı sırada?

2023'ün en güçlü pasaportu ise 193 puanla Singapur.

2023'ün en güçlü pasaportları açıklandı... Türkiye kaçıncı sırada?

Sıralama aynı zamanda en güçsüz pasaportları da ortaya çıkardı.

Buna göre, Afganistan sadece 27 puanla son sırada yer alırken, Suriye 28 puanla 105. ve Irak 30 puanla 104. sırada yer alıyor.

2023'ün en güçlü pasaportları açıklandı... Türkiye kaçıncı sırada?

Son dört ve beşte ise 33 puanla Pakistan ve 34 puanla Yemen yer alıyor.

2023'ün en güçlü pasaportları açıklandı... Türkiye kaçıncı sırada?

Eminim Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğunu merak ediyorsunuzdur, cevabını verelim...

Arnavutluk ve Gürcistan, 119 puanla 50. sırada; Bosna Hersek 118 puanla 51. sırada; Rusya Federasyonu ise 115 puanla 52. sırada yer alırken,

Türkiye 114 puanla 53. sırada yer alıyor...

2023'ün en güçlü pasaportları açıklandı... Türkiye kaçıncı sırada?

Listede toplam 199 ülke ve puanlamaya göre 106 sıra bulunuyor ve Türkiye'yi Güney Afrika, Katar, Belize, Kuveyt ve Maldivler takip ediyor.

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