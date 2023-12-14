Dünyanın en iyi yemekleri listesine 8 Türk lezzeti girdi
Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas, 2023 yılının en iyi 100 yemeğini belirledi. Listede, 8 Türk lezzeti de yer aldı.
Gastronomi dünyasının prestijli platformlarından biri olan Taste Atlas, 2023 yılının en iyi 100 yemeğini açıkladı.
Dünyanın en meşhur lezzetlerini değerlendirerek en iyileri bir listeye toplayan Taste Atlas'ın listesine Türkiye'de 8 lezzet girdi.
Türk sokak lezzetlerinden kokoreç listeye 79. sıradan girdi. Ancak kokoreçin, "Kokoretsi' ismiyle Yunan lezzeti olarak listeye girmesi dikkat çekti.
DÜNYANIN EN İYİ 10 LEZZETİ
1- "Picanha" / Brezilya
2- "Roti canai" / Malezya
3- "Phat kaphrao" / Tayland
4- "Pizza Napoletana" / İtalya
5- "Guotie" / Çin
6- "Khao soi" / Tayland
7- "Butter Garlic Naan" / Hindistan
8- "Tangbao" / Çin
9- "Shashlik" / Rusya
10- "Phanaeng Curry" / Tayland
LİSTEDEKİ 8 TÜRK LEZZETİ
89- Tombik döner
77- Hünkar beğendi
72- Mercimek çorbası
70- Adana kebap
60- Döner kebap
38- Mantı
37- İskender Kebap
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