Dünyanın en iyi yemekleri listesine 8 Türk lezzeti girdi

Yayınlanma: 14.12.2023 - 17:02

Güncelleme: 14.12.2023 - 17:02

Gastronomi dünyasının prestijli platformlarından biri olan Taste Atlas, 2023 yılının en iyi 100 yemeğini açıkladı.

Dünyanın en meşhur lezzetlerini değerlendirerek en iyileri bir listeye toplayan Taste Atlas'ın listesine Türkiye'de 8 lezzet girdi.

Türk sokak lezzetlerinden kokoreç listeye 79. sıradan girdi. Ancak kokoreçin, "Kokoretsi' ismiyle Yunan lezzeti olarak listeye girmesi dikkat çekti.



DÜNYANIN EN İYİ 10 LEZZETİ

1- "Picanha" / Brezilya

2- "Roti canai" / Malezya

3- "Phat kaphrao" / Tayland

4- "Pizza Napoletana" / İtalya

5- "Guotie" / Çin

6- "Khao soi" / Tayland

7- "Butter Garlic Naan" / Hindistan

8- "Tangbao" / Çin

9- "Shashlik" / Rusya

10- "Phanaeng Curry" / Tayland

LİSTEDEKİ 8 TÜRK LEZZETİ

89- Tombik döner

77- Hünkar beğendi

72- Mercimek çorbası

70- Adana kebap

60- Döner kebap

38- Mantı

37- İskender Kebap