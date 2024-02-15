Dünyanın en küçük omurgalısı rekor kırdı: Bezelye tanesinden bile küçük!

Pire kurbağası olarak bilinen Brachycephalus Pulex türü, "Dünyanın en küçük kurbağası ve en küçük omurgalı" unvanlarına sahip oldu. Rekor kıracak kadar küçük olan bu omurgalılar, bir bezelye tanesinden bile küçük. Peki, bu küçük canlılar hakkında bilmemiz gerekenler neler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 16:49
Dünyanın en küçük omurgalısı rekor kırdı: Bezelye tanesinden bile küçük!
Abone Ol google-news

Brezilya’nın güneyindeki Bahia bölgesindeki Atlantik Ormanı'nda yaşayan Pire kurbağaları ilk kez 2011 yılında tanımlandı.

Araştırmaya göre, erkeklerin ortalama uzunluğu 7 milimetrenin, dişilerin ise 8 milimetrenin biraz üzerinde. Bu boyutlarıyla bir bezelye tanesinden bile daha küçük olan bu kurbağaların, "dünyanın en küçük omurgalıları" oldukları düşünülüyor.

Göz Atın
Belgelenmemişti; kurbağanın bacağında filizlenen mantar keşfedildi

Belgelenmemişti; kurbağanın bacağında filizlenen mantar keşfedildi
Bavulunda yüzlerce 'ölümcül' kurbağa bulundu

Bavulunda yüzlerce 'ölümcül' kurbağa bulundu

Hakemli bilimsel dergi Zoologica Scripta’da yayınlanan güncel bir çalışma, bu konuda detaylı bulgular içeriyor.

DİĞER TÜRLERLE KIYASLADILAR

IFLScience'ta yer alan habere göre araştırmacılar, 46 adet Brachycephalus Pulex kurbağasının boyutlarını ölçtü ve onları, daha önce "dünyanın en küçük kurbağası" olarak tanımlanan Paedophryne Amauensis de dahil olmak üzere diğer küçük kurbağa türleriyle karşılaştırdı. Çalışma kapsamında, bazı B. Pulex erkeklerinin, bilinen P. Amauensis kurbağalarından daha küçük olduğu sonucuna ulaşıldı.

Bununla birlikte, P. Amauensis türünün dişileri hakkında yeterli veri olmadığı için, dişi B. Pulex'in boyutunu da bir sonraki en küçük tür olan P. Verrucosa ile karşılaştırdılar ve yine B. Pulex'in daha küçük olduğu sonucuna vardılar.

Ayrıca araştırmacılar, kurbağaların yumurtalıklarını (gonadlarını) inceleyerek olgunluklarını değerlendirdi ve incelenenlerin "yetişkin oldukları" doğrulandı.

"DÜNYANIN EN KÜÇÜK KURBAĞASI" OLDU

Araştırmacılar, tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, "B. Pulex, Dünyanın en küçük kurbağası ve omurgalı türü olarak taçlandırılabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Danimarka Doğa Tarihi Müzesi'nde çalışan Dr. Mark Scherz, New Scientist dergisine verdiği demeçte, "Bu kesinlikle açık. Bunlar gerçekten de hayret verici şekilde dünyanın en küçük kurbağaları" dedi.

FAYDALI BİLGİLER

Brachycephalus pulex, Brezilya'nın Atlantik Ormanı'nda bulunan oldukça küçük, toksik cilt salgılarına sahip bir kurbağa türüdür. Bu tür, Brachycephalus cinsine aittir ve bu cinste yer alan diğer türler gibi, onları özel kılan birkaç dikkate değer özellik taşır:

Küçük Boyut: Brachycephalus pulex, son derece küçük boyutlarıyla tanınır. Yetişkin bireyler genellikle bir santimetreden daha küçük boyutlardadır, bu da onları dünyanın en küçük kurbağası yapar. Bu küçük boyut, onların ormanın yaprak döküntüsü ve alt katmanlarında gizlenmelerine yardımcı olur.

Canlı Renkler: Bu tür genellikle parlak sarı, turuncu veya kırmızı gibi dikkat çekici renklere sahiptir. Bu canlı renkler, muhtemelen avcılara karşı bir uyarı işlevi görür, çünkü bu kurbağalar cildinde toksik bileşikler barındırır.

Zehirlilik: Brachycephalus türleri, potansiyel tehditlere karşı bir savunma mekanizması olarak toksik cilt salgıları üretir. Bu salgılar, avcıları caydırabilir ve kurbağanın hayatta kalma şansını artırabilir.

Endemik Dağılım: Brachycephalus pulex, yalnızca Brezilya'nın güneydoğusunda bulunan Atlantik Ormanı gibi belirli bir habitat alanına özgüdür. Bu, onları endemik bir tür yapar ve yaşam alanlarının korunmasını önemli hale getirir.

Habitat Kaybı Tehdidi: Atlantik Ormanı, yüksek biyolojik çeşitlilik seviyelerine sahip olmasına rağmen, yoğun ormansızlaşma ve habitat parçalanması nedeniyle ciddi tehditlerle karşı karşıyadır. Brachycephalus pulex gibi endemik türler, bu tür habitat kaybından özellikle etkilenir ve bu da onları koruma altına alınması gereken türler arasına sokar.

Araştırma ve Koruma: Bu küçük kurbağalar, bilim insanları tarafından ekoloji, evrim ve koruma biyolojisi açısından büyük ilgi görmektedir. Onların yaşam alanlarını korumak ve popülasyonlarını desteklemek için çeşitli araştırmalar ve koruma çabaları yürütülmektedir.

Brachycephalus pulex'in korunması, sadece bu türün kendisi için değil, aynı zamanda onların parçası olduğu daha geniş Atlantik Ormanı ekosistemi için de önemlidir. Bu ekosistem, sayısız endemik türü barındırır ve küresel biyolojik çeşitlilik için kritik öneme sahiptir.


en küçük omurgalı haberleri kurbağa haberleri

İlgili Haberler

Egzozdan çıkan beyaz duman ne anlama gelir? Başınız dertte olabilir...

Egzozdan çıkan beyaz duman ne anlama gelir? Başınız dertte olabilir...
Aracınızın ön camındaki siyah noktalar ne işe yarar? 'Bir mühendislik mucizesi...'

Aracınızın ön camındaki siyah noktalar ne işe yarar? 'Bir mühendislik mucizesi...'
Araştırmacıların çölde 'gizemli' keşfi: 'İnsanların nereden geldiğini ortaya çıkardı...'

Araştırmacıların çölde 'gizemli' keşfi: 'İnsanların nereden geldiğini ortaya çıkardı...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti'nin Ankara adayları tanıtım toplantısı karıştı! Etimesgut adayı Hilmi Özer protesto edildi: 'Kürşad Zorlu, Burak Akburak istifa' ve 'Başkan Mansur Yavaş' sloganları atıldı

İYİ Parti'nin Ankara adayları tanıtım toplantısı karıştı! Etimesgut adayı Hilmi Özer protesto edildi: 'Kürşad Zorlu, Burak Akburak istifa' ve 'Başkan Mansur Yavaş' sloganları atıldı
UKOME’den yeni taksi kararı! İstanbul’a 1038 taksi geliyor…

UKOME’den yeni taksi kararı! İstanbul’a 1038 taksi geliyor…
İliç maden faciasında 4 gözaltı!

İliç maden faciasında 4 gözaltı!
Rusya’nın ChatGPT’si GigaChat tıp yeterlilik sınavını geçmeyi başardı!

Rusya’nın ChatGPT’si GigaChat tıp yeterlilik sınavını geçmeyi başardı!
Son dakika... Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri gündem olmuştu: Akşener'den o iddialara yanıt!

Son dakika... Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri gündem olmuştu: Akşener'den o iddialara yanıt!
Beşiktaş’ta Masuaku takımla idmanda

Beşiktaş’ta Masuaku takımla idmanda
Son dakika... CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı istifa etti

Son dakika... CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı istifa etti
Merkez Bankası’nın rezervlerindeki azalma devam ediyor

Merkez Bankası’nın rezervlerindeki azalma devam ediyor