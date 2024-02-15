Dünyanın en küçük omurgalısı rekor kırdı: Bezelye tanesinden bile küçük!

Yayınlanma: 15.02.2024 - 16:49

Güncelleme: 15.02.2024 - 17:00

Brezilya’nın güneyindeki Bahia bölgesindeki Atlantik Ormanı'nda yaşayan Pire kurbağaları ilk kez 2011 yılında tanımlandı.

Araştırmaya göre, erkeklerin ortalama uzunluğu 7 milimetrenin, dişilerin ise 8 milimetrenin biraz üzerinde. Bu boyutlarıyla bir bezelye tanesinden bile daha küçük olan bu kurbağaların, "dünyanın en küçük omurgalıları" oldukları düşünülüyor.

Hakemli bilimsel dergi Zoologica Scripta’da yayınlanan güncel bir çalışma, bu konuda detaylı bulgular içeriyor.

DİĞER TÜRLERLE KIYASLADILAR

IFLScience'ta yer alan habere göre araştırmacılar, 46 adet Brachycephalus Pulex kurbağasının boyutlarını ölçtü ve onları, daha önce "dünyanın en küçük kurbağası" olarak tanımlanan Paedophryne Amauensis de dahil olmak üzere diğer küçük kurbağa türleriyle karşılaştırdı. Çalışma kapsamında, bazı B. Pulex erkeklerinin, bilinen P. Amauensis kurbağalarından daha küçük olduğu sonucuna ulaşıldı.

Bununla birlikte, P. Amauensis türünün dişileri hakkında yeterli veri olmadığı için, dişi B. Pulex'in boyutunu da bir sonraki en küçük tür olan P. Verrucosa ile karşılaştırdılar ve yine B. Pulex'in daha küçük olduğu sonucuna vardılar.

Ayrıca araştırmacılar, kurbağaların yumurtalıklarını (gonadlarını) inceleyerek olgunluklarını değerlendirdi ve incelenenlerin "yetişkin oldukları" doğrulandı.

"DÜNYANIN EN KÜÇÜK KURBAĞASI" OLDU

Araştırmacılar, tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, "B. Pulex, Dünyanın en küçük kurbağası ve omurgalı türü olarak taçlandırılabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Danimarka Doğa Tarihi Müzesi'nde çalışan Dr. Mark Scherz, New Scientist dergisine verdiği demeçte, "Bu kesinlikle açık. Bunlar gerçekten de hayret verici şekilde dünyanın en küçük kurbağaları" dedi.

FAYDALI BİLGİLER

Brachycephalus pulex, Brezilya'nın Atlantik Ormanı'nda bulunan oldukça küçük, toksik cilt salgılarına sahip bir kurbağa türüdür. Bu tür, Brachycephalus cinsine aittir ve bu cinste yer alan diğer türler gibi, onları özel kılan birkaç dikkate değer özellik taşır:

Küçük Boyut: Brachycephalus pulex, son derece küçük boyutlarıyla tanınır. Yetişkin bireyler genellikle bir santimetreden daha küçük boyutlardadır, bu da onları dünyanın en küçük kurbağası yapar. Bu küçük boyut, onların ormanın yaprak döküntüsü ve alt katmanlarında gizlenmelerine yardımcı olur.

Canlı Renkler: Bu tür genellikle parlak sarı, turuncu veya kırmızı gibi dikkat çekici renklere sahiptir. Bu canlı renkler, muhtemelen avcılara karşı bir uyarı işlevi görür, çünkü bu kurbağalar cildinde toksik bileşikler barındırır.

Zehirlilik: Brachycephalus türleri, potansiyel tehditlere karşı bir savunma mekanizması olarak toksik cilt salgıları üretir. Bu salgılar, avcıları caydırabilir ve kurbağanın hayatta kalma şansını artırabilir.

Endemik Dağılım: Brachycephalus pulex, yalnızca Brezilya'nın güneydoğusunda bulunan Atlantik Ormanı gibi belirli bir habitat alanına özgüdür. Bu, onları endemik bir tür yapar ve yaşam alanlarının korunmasını önemli hale getirir.

Habitat Kaybı Tehdidi: Atlantik Ormanı, yüksek biyolojik çeşitlilik seviyelerine sahip olmasına rağmen, yoğun ormansızlaşma ve habitat parçalanması nedeniyle ciddi tehditlerle karşı karşıyadır. Brachycephalus pulex gibi endemik türler, bu tür habitat kaybından özellikle etkilenir ve bu da onları koruma altına alınması gereken türler arasına sokar.

Araştırma ve Koruma: Bu küçük kurbağalar, bilim insanları tarafından ekoloji, evrim ve koruma biyolojisi açısından büyük ilgi görmektedir. Onların yaşam alanlarını korumak ve popülasyonlarını desteklemek için çeşitli araştırmalar ve koruma çabaları yürütülmektedir.

Brachycephalus pulex'in korunması, sadece bu türün kendisi için değil, aynı zamanda onların parçası olduğu daha geniş Atlantik Ormanı ekosistemi için de önemlidir. Bu ekosistem, sayısız endemik türü barındırır ve küresel biyolojik çeşitlilik için kritik öneme sahiptir.