Dünyanın en nadir vakası: Bebek kendi ikizlerini karnında taşıyarak doğdu

Yayınlanma: 20.02.2025 - 13:08

Güncelleme: 20.02.2025 - 13:12

Hindistan’da olağanüstü nadir görülen bir tıbbi vaka tespit edildi. 32 yaşındaki bir kadın, 35 haftalık hamileyken rutin bir tarama için hastaneye gittiğinde, doktorlar doğmamış bebeğin karnında şaşırtıcı bir keşif yaptı: Bebeğin içinde iki fetüs vardı...

Başlangıçta normal seyreden hamilelik sürecinde yapılan taramalar herhangi bir sorun göstermemişti. Ancak son muayenede doktorlar, fetüsün karnında kemik içeren anormal bir yapı fark etti. Yapılan testler sonucunda, bebeğin karnında gelişimini tamamlayamayan iki hatalı biçimlendirilmiş fetüs olduğu ortaya çıktı.

Bu son derece nadir tıbbi durum "Fetus in fetu" olarak adlandırılıyor ve dünya çapında yalnızca 200 kez rapor edildi. Aynı anda iki fetüsün bulunması ise bu vakayı daha da olağanüstü kılıyor.

BEBEK SAĞLIKLI DOĞDU

Anne, 1 Şubat'ta bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Doğumdan sonra bebeğin karnında büyüyemeyen ve gelişimi duraksayan iki cenin cerrahi operasyonla çıkarıldı.

Yerel haber kaynakları, annenin ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu, ancak fetüslerin hayatta kalamayacak kadar gelişmemiş olduğunu bildirdi.

"EN NADİR VAKALARDAN BİRİ"

Taramayı gerçekleştiren doktor Prasad Agarwal, "Bu bebekte inanılmaz derecede sıra dışı bir şey fark ettik. Karnında birkaç kemik ve fetüs benzeri bir yapı vardı. Bunun normal olmadığını hemen anladım. Dünyada çok nadir görülen fetus in fetu vakalarından biriydi" açıklamasında bulundu.

Bilim insanları, "Fetus in fetu"nun kesin nedenini hala belirleyebilmiş değil. Ancak yaygın bir teori, bunun tek yumurta ikizlerinin rahimde gelişimi sırasında meydana gelen bir anormallik olduğu yönünde.

Bu olağanüstü vakayla ilgili araştırmalar sürerken, bebek sağlıklı bir şekilde yaşamına devam ediyor.

"FETUS IN FETU" NEDİR?

"Fetus in fetu", ikizinin vücudunda fetüse benzeyen bir doku kütlesinin oluştuğu nadir bir gelişimsel anormalliktir. Bu fenomenin erken bir örneği 1808 yılında George William Young tarafından tanımlanmıştır.

"Fetus in fetu"nun kökenine ilişkin iki hipotez vardır. Hipotezlerden biri, kitlenin normal bir fetüs olarak başladığı ancak ikizinin içine sarıldığıdır.

Diğer hipotez ise kitlenin oldukça gelişmiş bir teratom olduğudur. "Fetus in fetu"nun 500 bin canlı doğumda 1 görüldüğü tahmin edilmektedir.