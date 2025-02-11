Ed Sheeran’ın Hindistan’daki sokak performansına polis engeli!

Ed Sheeran’ın Hindistan’daki sokak performansı yarıda kesildi. Ünlü şarkıcı, Bengaluru’da sokakta şarkı söylerken polis müdahale etti. Sheeran, izinleri olduğunu söylese de yetkililer yoğunluk nedeniyle performansı durdurdu.

Ed Sheeran’ın Hindistan’daki sokak performansına polis engeli!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.02.2025 - 14:09

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, dünya turnesi kapsamında Hindistan’ın Karnataka eyaletine bağlı Bengaluru kentinde sahne almak üzere ülkeye geldi.

Konser öncesinde gitarını alarak Bengaluru'da sokakta şarkı söylemeye başlayan Sheeran’ın performansı, Hindistan polisi tarafından izinsiz olduğu gerekçesiyle yarıda kesildi.

İZİN TARTIŞMASI

Hindustan Times’ın haberine göre, Sheeran’ın organizatör ekibi, sanatçının sokakta şarkı söylemesi için önceden izin talebinde bulundu. Ancak yetkililer, sokaktaki yoğunluk nedeniyle bu talebi reddetti.

Olayın ardından Ed Sheeran, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Hikâye kısmında yaptığı paylaşımda, “Sokakta müzik yapmak için iznimiz vardı, bu yüzden tam olarak o noktadaydık. Önceden planlanmıştı, rastgele gelmemiştik. Yine de sorun yok” ifadelerini kullandı.


Etiketler: #ed sheeran #Hindistan

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