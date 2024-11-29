Dünyanın gündemine oturmuştu: Çinli girişimci, aldığı 6.2 milyon dolarlık 'muz eserini' yedi

Yayınlanma: 29.11.2024 - 16:54

Güncelleme: 29.11.2024 - 17:22

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın bir duvara bantlanmış muzdan oluşan "Comedian" adlı sanat eserinin yeni sahibi Çinli kripto para platformunun kurucusu Justin Sun, verdiği sözü tuttu.

İlginç sanat eserini 6.2 milyon dolara satın alan Sun, Hong Kong’da düzenlediği basın toplantısında dünyanın en pahalı meyvelerinden biri olarak tarihe geçen muzu yedi.

"DİĞER MUZLARDAN ÇOK DAHA İYİ"

Justin Sun muzu yemesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bunu bir basın toplantısında yemek de sanat eserinin bir parçası olabilir. Bu diğer muzlardan çok daha iyi" dedi.

"Comedian" gibi mefhumî sanat eserleriyle NFT sanatı ve kripto paraların temelindeki teknoloji olan blok zinciri sistemiyle benzerlik kuran Sun, "Bu nesnelerin ve fikirlerinin çoğu fiziksel bir şeyin aksine internette var oluyor" ifadesini kullandı.

Sun, ayrıca sanat eserinin değerinin gelecekte kripto para gibi daha da yükseleceğini düşündüğünü söyledi. Sun’ın düzenlediği etkinliğe katılanlara hatıra olarak bir muz ve bir koli bandı hediye edildi.

NE OLMUŞTU?

“Duvara bantlanmış muz” eseri, 21 Kasım’da ABD’nin New York kentindeki Sotheby’s Müzayede Evi’nde yapılan açık artırmada 6.2 milyon dolara satılmıştı. Eseri satın alan Sun, benzersiz sanatsal deneyimin bir parçası olarak muzu yiyeceğini açıklamıştı.

POPÜLER MUZ ESERİNİ DAHA ÖNCE 2 KİŞİ YEDİ

Cattelan’ın muz eseri, 2019’da ilk kez sergilendiği ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Miami’deki Art Basel’de 120 bin dolara satılmıştı. Satışın ardından performans sanatçısı David Datuna muzu yemiş ve yerine hızla yenisi konulmuştu.

2023’te Güney Kore’deki Leeum Sanat Müzesi’nde ise bir öğrenci aç olduğunu söyleyerek, sanat eserini yemişti.