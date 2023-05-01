Dünya'nın iki katı büyüklüğünde yeni bir gezegen keşfedildi

Yayınlanma: 01.05.2023 - 13:30

Güncelleme: 01.05.2023 - 13:31

Bilim insanları, Dünya'nın yaklaşık iki katı büyüklüğünde ve okyanuslarla kaplı yeni bir gezegen keşfettiler.

TOI-733b olarak adlandırılan bu gezegenin, ilki 1990'larda keşfedildikten sonra hakkında bilgi sahibi olunan 5 binden fazla ötegezegenden sadece biri olduğu belirtiliyor.

TOI-733b, NASA'nın teleskobu TESS tarafından 245 ışık yılı uzaklıkta bulundu. Sadece 4,9 günlük bir periyotta güneşten biraz daha küçük bir yıldızın yörüngesinde dönen gezegenin göreceli benzerlikleri, evrendeki gezegen oluşumlarını anlamakta anahtar rol oynayabileceği kaydedildi.

GEZEGENİN İLGİNÇ TARAFI 'BÜYÜKLÜĞÜ'

TOI-733b'nin araştırmacılar için özellikle ilginç tarafının büyüklüğü olduğu belirtildi.

Gezegen üzerinde uzak mesafeden yapılan yoğunluk ölçümleri, ya bir zamanlar sahip olduğu atmosferi kaybettiğini ya da tamamen suyla kaplı bir gezegen olduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte, birkaç veri noktası TOI-733b'nin atmosferinin yavaşça tükenmekte olduğunu ve bunun da yıldızının ısısına olan yakınlığından kaynaklanabileceğini gösteriyor.

Diğer teoriler TOI-733b'nin hidrojen ve helyumunu kaybettiğini ve bunun yerine su buharı ile dolu bir atmosferi koruduğunu veya daha ağır elementlerden oluşan ikincil bir atmosferi yeniden oluşturduğunu öne sürüyor.

"ANAHTAR BİR PARÇA"

Araştırma Astronomy & Astrophysics tarafından gezegene ilişkin yapılan araştırmada, gezegenin keşfinin astronomi alanında ne kadar heyecan verici ve "ilginç" olduğuna değinilerek, "dış gezegen bilimindeki büyük bulmacaları çözmek için küçük ama anahtar bir parça" olma potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

Araştırmada, "Giderek artan derinlemesine teorik analizler ve mevcut ve gelecekteki tesisler tarafından yüksek hassasiyetli takip vaadiyle, gezegen oluşumu ve evrimiyle ilgili önemli sorulara cevap bulma yolunda ilerliyor gibi görünüyoruz" denildi.