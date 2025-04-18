Altında tahminler yükseliyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları…

'FİYATLARIN YÜKSELMESİ GEREKTİĞİ ANLAMINA GELİYOR'

Citi analistleri yayımladıkları notlarında, “Altının şu anda son derece nadir görülen fiziksel bir arz açığında olduğunu düşünüyoruz, bu da fiyatların yükselmesi gerektiği anlamına geliyor; çünkü piyasayı dengelemek için stok sahiplerinin satış yapmaya teşvik edilmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.