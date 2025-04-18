Altında tahminler yükseliyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları…

Altında tahminler yükseliyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları…

18 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 18 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları...

Haber Merkezi
18 Nisan 2025 Cuma, 09:34
Altında tahminler yükseliyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları…

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 18 Nisan 2025 Cuma...

Altında tahminler yükseliyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları…

ALTINDA TAHMİNLER YÜKSELİYOR!

Citi Research, güvenli liman talebi nedeniyle önümüzdeki üç ay için altın fiyat hedefini ons başına 3 bin 200 dolardan 3 bin 500 dolara yükseltti. Çinli sigorta şirketlerinden gelen yeni altın alımları ve vergilerle ilgili riskler ile piyasa zayıflığı nedeniyle artan güvenli liman talebi doğrultusunda tahmininde değişikliği gittiğini belirtti.

Altında tahminler yükseliyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları…

'FİYATLARIN YÜKSELMESİ GEREKTİĞİ ANLAMINA GELİYOR'

Citi analistleri yayımladıkları notlarında, “Altının şu anda son derece nadir görülen fiziksel bir arz açığında olduğunu düşünüyoruz, bu da fiyatların yükselmesi gerektiği anlamına geliyor; çünkü piyasayı dengelemek için stok sahiplerinin satış yapmaya teşvik edilmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Altında tahminler yükseliyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları…

Gram altın: 4 bin 73 TL

Çeyrek altın: 6 bin 780 TL

Cumhuriyet altını: 27 bin 16 TL

Ons altın: 3 bin 328 dolar

Altında tahminler yükseliyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları…

Yarım altın: 13 bin 650 TL

Tam altın: 26 bin 786 TL

Gremse altın: 67 bin 264 TL

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