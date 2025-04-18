Altında tahminler yükseliyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları…
18 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 18 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları...
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 18 Nisan 2025 Cuma...
ALTINDA TAHMİNLER YÜKSELİYOR!
Citi Research, güvenli liman talebi nedeniyle önümüzdeki üç ay için altın fiyat hedefini ons başına 3 bin 200 dolardan 3 bin 500 dolara yükseltti. Çinli sigorta şirketlerinden gelen yeni altın alımları ve vergilerle ilgili riskler ile piyasa zayıflığı nedeniyle artan güvenli liman talebi doğrultusunda tahmininde değişikliği gittiğini belirtti.
'FİYATLARIN YÜKSELMESİ GEREKTİĞİ ANLAMINA GELİYOR'
Citi analistleri yayımladıkları notlarında, “Altının şu anda son derece nadir görülen fiziksel bir arz açığında olduğunu düşünüyoruz, bu da fiyatların yükselmesi gerektiği anlamına geliyor; çünkü piyasayı dengelemek için stok sahiplerinin satış yapmaya teşvik edilmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.
Gram altın: 4 bin 73 TL
Çeyrek altın: 6 bin 780 TL
Cumhuriyet altını: 27 bin 16 TL
Ons altın: 3 bin 328 dolar
Yarım altın: 13 bin 650 TL
Tam altın: 26 bin 786 TL
Gremse altın: 67 bin 264 TL
İlgili Haberler
- Merkez Bankası rezervleri buhar oluyor: O seviyenin altına düştü!
- Merkez Bankası faiz kararının piyasalara etkisi ne oldu? Borsa, dolar, altın...
- Gram altında rekor üstüne rekor: O seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları…
En Çok Okunan Haberler
-
- Geldikleri gibi gidiyorlar!
- Berkay Gezgin'den yandaş Cem Küçük'e suç duyurusu
- Yattığı hastanenin karşısına pankart asıldı
- İmamoğlu AKP'nin 'Kanal İstanbul' planını ifşa etti
- 'Ne kadar korktuğunuzu tescillemiş oldu'
- Özel, Silivri'den Numan Kurtulmuş'a seslendi!
- MHP'li Büyükataman'dan Özel'e yanıt!
- Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
- Yeniden AKP'nin iktidara geldiği seviyede!
- Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı