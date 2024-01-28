Dünya’ya 97 ışık yılı uzaklıkta ‘su’ bulundu

Yayınlanma: 28.01.2024 - 11:49

Güncelleme: 28.01.2024 - 11:49

ABD merkezli Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı’nıb (NASA) Hubble Uzay Teleskobu’nu kullanan gökbilimciler, Dünya’dan 97 ışık yılı uzaklıktaki küçük ve sıcak bir ötegezegenin atmosferinde su molekülleri tespit etti.

CNN International'da yer alan habere göre, GJ 9827d olarak adlandırılan ötegezenin çapı, Dünya’nın yaklaşık iki katı ve atmosferinde su buharı olduğu tespit edilen en küçük dış gezegen.

Araştırma ekibi şu anda Hubble Teleskobu’nun hidrojen bakımından zengin bir atmosfer içindeki su buharı izlerini mi yakaladığını yoksa ev sahibi yıldızın GJ 9827d’nin orijinal hidrojen ve helyum atmosferini buharlaştırması nedeniyle gezegenin su bakımından zengin bir atmosfere mi sahip olduğunu söyleyemiyor.

Araştırmanın yazarlarından Laura Kreidberg yaptığı açıklamada, “Bu kadar küçük bir gezegende su bulunması dönüm noktası niteliğinde bir keşif” dedi.

Montreal Üniversitesi Trottier Dış Gezegenler Araştırma Enstitüsü profesörlerinden Björn Benneke “Bu, su açısından zengin atmosfere sahip bu gezegenlerin diğer yıldızların etrafında var olabileceğini atmosferik bir tespit yoluyla doğrudan gösterebileceğimiz ilk sefer olacak” dedi.