Dünyaya bu 1 Mayıs'lar damga vurdu... Hangi talepler öne çıktı?

Yayınlanma: 01.05.2025 - 17:11

Güncelleme: 01.05.2025 - 17:21

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl da dünya genelinde milyonlarca işçiyi sokaklara döktü. İşçiler, iyileştirilmiş ücretler, insanca çalışma koşulları, sosyal güvenlik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve demokratik hakların korunması gibi taleplerle meydanları doldurdu. Avrupa’da sendikalar, aşırı sağa karşı mücadele çağrısı yaparken; İspanya’da çalışma saatlerinin azaltılması, Almanya’da sosyal güvencelerin güçlendirilmesi, İtalya’da ise asgari ücret yasası talebi öne çıktı.

Asya ülkelerinde ise dikkatler ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri politikalarına ve bunun istihdam üzerindeki olası etkilerine çevrildi. Japonya’dan Tayvan’a kadar birçok kentte protestocular, küresel ekonomik istikrarsızlık, düşük ücretler ve işten çıkarmalara karşı seslerini yükseltti.

Türkiye’de ise 1 Mayıs, hem işçi hakları hem de demokrasi talebiyle kutlandı. İstanbul’da muhalefetin sembol ismi, İBB'nin tutuklu Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu protestoların odak noktasındaydı.

FRANSA

Fransız sendikaları, bu yılki kutlamaları 'aşırı sağa karşı, barış, özgürlük ve sosyal adalet için' temasıyla organize etti. Geçen yıl ülke genelinde 121 bin kişi sokaklara çıkmış, 12 bin polis görev almıştı. Bu yıl Paris’te 15 bin kişinin yürümesi bekleniyor. İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, olası şiddet eylemlerine karşı anında müdahale edileceğini duyurdu.

ALMANYA

Almanya’da 1890’dan bu yana emek mücadelesinin sembolü olan 1 Mayıs, ülke genelinde onlarca gösteriyle kutlandı. Berlin’de belediye binası önünde düzenlenen gösteriye 5 binden fazla kişi katıldı. Talepler arasında yüksek ücret ve sosyal güvenlik ön plana çıkıyor.

İTALYA

İtalya’da üç büyük sendika öncülüğünde düzenlenen yürüyüşlere katılım yoğundu. Başbakan Giorgia Meloni, X (eski Twitter) hesabında hükümetinin istihdam politikalarını övdü, "2,5 yılda 1 milyondan fazla yeni iş yaratıldı" dedi.

Buna karşın, Roma’daki yürüyüş öncesi konuşan merkez sol Demokrat Parti lideri Elly Schlein, asgari ücret yasasının engellendiğini vurguladı ve Meloni’yi “çalışan yoksullara sırt çevirmekle” suçladı.

İSPANYA

İspanya’da 50’den fazla şehirde düzenlenen gösterilerde iki ana talep öne çıktı: haftalık çalışma süresinin 40 saatten 37,5 saate indirilmesi ve işten çıkarmaların zorlaştırılması. Çalışma Bakanı Yolanda Díaz, "Bu, haftada 40 saat çalışılan son 1 Mayıs olacak" dedi.

TÜRKİYE

Türkiye’de 1 Mayıs, sadece işçi hakları için değil, aynı zamanda demokrasi ve özgürlük talepleri için de bir platform oldu. Bu yılın en dikkat çekici gündemi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Mart ayında hapse atılmasıydı. Bu karar, son on yılın en büyük kitlesel protestolarını tetiklemişti.

İstanbul'da merkezi noktalar kapatıldı, toplu taşıma durduruldu. Taksim Meydanı’na yürümek isteyen göstericilere müdahale edildi. Gün boyu, gözaltılara müdahale etmeye çalışan avukatlar dahil 400'e yakın kişi gözaltına alındı.

ASYA'DA TRUMP PROTESTOLARI

Tokyo’dan Taipei’e, Manila’dan Jakarta’ya kadar Asya’nın dört bir yanında düzenlenen gösterilerde ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarına yönelik eleştiriler öne çıktı. Tokyo’daki bir gösteride Trump’a benzeyen bir kukla taşındı. Talepler arasında daha yüksek ücretler, toplumsal cinsiyet eşitliği, sağlık hizmetleri ve Gazze için ateşkes çağrısı vardı.

TAYVAN

Taipei’de 2 bin 500 sendika üyesi yürüdü. İşçiler, Trump’ın tarifelerinin istihdam kaybına yol açabileceğini söyleyerek hükümetin işçileri koruyacak planlar sunması gerektiğini vurguladı. Başkan Lai Ching-te, iş piyasasını desteklemek amacıyla 11,3 milyar avroluk bütçe teklifini açıkladı.

FİLİPİNLER

Manila’da binlerce işçi cumhurbaşkanlığı sarayı yakınında yürüdü. Polis barikat kurdu. Talepler arasında ücret artışı ve yerli istihdamın korunması vardı.

ENDONEZYA

Başkent Cakarta’da Ulusal Anıt Parkı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, “Yoksulluğu ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışacağız,” dedi. 200 binden fazla işçinin ülke genelinde yürüyüşlere katılması bekleniyor.

Talepler arasında taşeron kurallarının kaldırılması, ücret artışı ve göçmen işçilerin korunması yer alıyor.