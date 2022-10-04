Dünya'ya dönemeyen ve uzayda 300 günden fazla mahsur kalan kozmonot
1990'larda uzaya çıkan kozmonot, Sovyetler Birliğinin dağılması ve ülkesinin bir ekonomik krize sürüklenmesi sebebiyle uzayda 300 günü aşkın bir süre mahsur kaldı.
Sovyetler Birliği hala bütünken uzaya fırlatılan Sergei Krikalev, uzayda geçirdiği süre esnasında Sovyetler Birliği'nin dağılması sonucunda ortaya çıkan politik sebeplerden ötürü dünyaya uzun süre iniş gerçekleştiremedi. Krikalev, uzayda 300 günden fazla bir süre mahsur kaldı.
NASA'ya göre Sovyet kozmonot Sergei Krikalev, Uluslararası Uzay İstasyonu, Mir Uzay İstasyonu, Soyuz uzay aracı ve uzay mekiğinde toplu olarak 800 günden fazla vakit geçirdi.
Ancak Krikalev'in uzayda geçirdiği bu olağanüstü süre, yapılan planın bir parçası değildi. 90'ların başında gerçekleşen görev, Sovyetler Birliği'nin çökmesi sebebiyle olması gerekenden 2 kat uzun sürdü.
VATANSIZ KOZMONOT
Krikalev, Baykonur Uzay Üssü'nden havalandıktan beş ay sonra Sovyet bilim insanı Anatoly Artebarsky ve İngiliz bilim insanı Helen Sharman eşliğinde 18 Mayıs 1991'de Mir Uzay İstasyonu'na geldi.
Ancak Krikalev, görevinin yedinci ayında Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla ülkesiz bir kozmonot haline geldi.
ÖNEMLİ OLAN VATANIM
Baykonur Uzay Üssü ve iniş alanı, Sovyetler Birliği'nin parçalanmasının ardından bağımsızlığını ilan eden ancak parasız kalan Kazakistan'da bulunuyordu.
Krikalev, Mir Uzay İstasyonunda geçirdiği sürede şunları söyledi, “En önemli konu ekonomi. Benim için zor ve sağlığım için pek iyi olmayan bir durum olduğunu söylüyorlar. Ancak şimdi ülke o kadar zor bir durumda ki, ilk öncelikleri para biriktirmek olmalı."
SON SOVYET VATANDAŞI
Krikalev, dünyadan ayrıldıktan yaklaşık 10 ay sonra yerine geçecek kişinin bulunduğuna dair müjdeyi aldı ve dönüşü için hazırlanmaya başladı.
"Son Sovyet Vatandaşı" olarak adlandırılan Krikalev, 311 gün uzayda kaldıktan sonra 25 Mart 1992'de nihayet Dünya'ya iniş yaptı.
Gazetecilere, yüzleşmek zorunda olduğu yerçekimine rağmen eve gelişinin "Çok hoş" olduğunu söyledi.
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