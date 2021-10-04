Dünyayı korkutan gelişme: Evergrande hisseleri Hong Kong'da işleme kapatıldı

04 Ekim 2021 Pazartesi, 13:16

Çin merkezli sıkıntılı durumda olan dev gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande gayrimenkul yönetim biriminin hisselerinin yarısını Hopson Development'a 5 milyar doların üzerinde bir tutara satacak.

Evergrande ve Hopson'ın büyük bir alım satım işlemi duyurusu öncesinde hisselerinin işleme kapatılmasını istemelerinin ardından bu haber Çin basınında yer aldı.

Çin'in bir zamanlar en büyük gayrimenkul geliştirme şirketi olan Evergrande 305 milyar dolar olan borcunu ödeyemediği için ülkenin en büyük yeniden yapılandırmasıyla karşı karşıya kalabilir.

Evergrande, büyük bir işleme dair yapılacak açıklama öncesinde hisselerinin işleme kapatılmasını istediğini açıklarken, Evergrande Property Services Group açıklamanın "şirketin hisseleri için bir teklif" üzerine olabileceğini belirtti.

Çin'in devlet destekli gazetesi Global Times, medyada yer alan diğer haberlere atıfta bulunarak Hopson Development'ın Evergrande'nin gayrimenkul yönetim biriminin yüzde 51 hissesini 40 milyar Hong Kong dolarını (5.1 milyar dolar) aşkın bir tutara alacağını duyurdu.

Çinli gayrimenkul grubu Hopson Development büyük bir satın alım ve muhtemel bir zorunlu çağrı açıklaması beklediğini belirtmesinin ardından hisselerinin işleme kapatıldığını duyurmuştu.

Hopson ve Evergrande, Global Times'da yer alan habere dair henüz bir açıklama yapmadı.

Muhtemel anlaşmaya dair bu haber Evergrande iflas eder ya da tasfiye edilirse piyasalarda krizin Çin'in gayrimenkul sektörüne ya da genel olarak tüm ekonomiye yayılabileceği riskine dair endişeleri tekrar gündeme getirdi.

OCBC analisti Ezien Hoo, "Gayrimenkul yönetim birimi en kolay elden çıkarılabilecek parça gibi görünüyor ve şirketin yakın zamanda nakit bulmaya çalıştığına işaret ediyor" dedi.

Ezien Hoo, "Varlık satışının borçlarını ödemek için nakit bulmaya çalıştıkları anlamına geldiğini düşünürsek bu adımın illa şirketin hayatta kalmaktan vazgeçtiği anlamına geldiğinden emin değilim" diye ekledi.

Hopson'ın piyasa değeri 60.4 milyar Hong Kong doları (7.8 milyar dolar) olan hisseleri yılın başından bu zamana kadar yüzde 40 yükseldi.

Hisselerin işleme kapatılmasının ardından offshore yuan dolar karşısında yaklaşık yüzde 0.3 değer kaybederken, Hong Kong Hang Seng endeksi de geriledi.

Evergrande'nin toplamı 162.38 milyon doları bulan dolar cinsi tahvil kupon ödemelerinin son ödeme tarihi gelecek ay dolacak.