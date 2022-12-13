Eflak Kralı 3. Vlad'a ait 550 yıllık ipucu bulundu

13 Aralık 2022 Salı, 14:36

Bilim insanları, İrlandalı yazar Bram Stoker'ın vampir kontuna ilham kaynağı olan Eflak Kralı 3. Vlad'ın, 15. yüzyılda yazdığı bir mektuptaki 'tarihi biyomoleküllerin' onun hakkında daha fazla şey ortaya çıkaracağını umut ediyor.

The Guardian'ın haberine göre, Bilim insanları Gleb ve Svetlana Zilberstein, Transilvanya'da bir odada 550 yıllık mektupları inceledi.

Bilim insanları, Eflak Kralı 3. Vlad tarafından imzalı mektuplar aracılığıyla ter, parmak izi, tükürük örneklerinin geride bıraktığı genetik materyali ortaya çıkmayı hedefliyor.

"Protein dedektifleri" olarak adlandırılan ikili bu sayede, düşmanlarını kazıklara geçirmesiyle ünlü kralın, yalnızca fiziksel yapısının değil, aynı zamanda içinde yaşadığı çevresel koşulların da bir resmini oluşturabilmeyi amaçlıyor.

Kendilerine "tarihsel kimyagerler" diyen Gleb Zilberstein, "Bizim işimiz, tarihi bir nesnenin yaratıldığı ya da tarihi bir figür tarafından kullanıldığı zamandan kalan biyokimyasal izleri bulmak. Tarihi biyomoleküller bulunduğunda, onları analiz etmeye başlıyoruz. Yani, tarihi moleküllerin moleküler bileşimini ve yaşını belirlemek için. Esas olarak proteinleri ve metabolitleri belirliyoruz" açıklamasında bulundu.

Çalışma yöntemleri hakkında bilgi veren Gleb, "Bu moleküller DNA'dan daha kararlıdır ve tarihi moleküllerin ait olduğu tarihi kişinin çevresel koşulları, sağlığı, yaşam tarzı, beslenmesi hakkında daha fazla bilgi sağlar" ifadesinde bulundu.

Gleb ayrıca, "Yaptığımız analizle 3. Vlad'ın bu mektupları yazdığı ya da imzaladığı zamanki moleküler portresini, yani sağlığını, ne yediğini ve etrafındaki atmosferin nasıl olduğunu gösteren bir enstantane elde etmeyi umuyoruz" sözlerini ifadesine ekledi.