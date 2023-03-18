Ekvador'da 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Ekvador'da 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Ekvador'un güneyinde bulunan Balao kenti yakınlarında 6.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Depremin 65,7 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirilirken, bölge için tsunami tehdidinin olmadığı belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Abide Köprülü Kavşağı'nı yapan şirket sahte belgeyle iha
- Altaylı ile Pelikancı Selman Öğüt arasında tartışm
- CHP'den 'Muharrem İnce' yorumu
- Ünlü oyuncu CHP'den milletvekili aday adayı oldu
- 'Artık hiçbir şey söylemek istemiyorum'
- 'Milyon verip aldılar ama...'
- Muhalefet 'düşman' oldu!
- İmamoğlu seçimleri işaret etti, tek şartı açıkladı
- RTÜK sansür için iş başında: Halk TV'ye inceleme
- Ayhan Bilgen'den yeni açıklama