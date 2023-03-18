Ekvador'da 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Ekvador'da 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

İHA
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 23:00
Ekvador'da 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Ekvador'un güneyinde bulunan Balao kenti yakınlarında 6.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depremin 65,7 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirilirken, bölge için tsunami tehdidinin olmadığı belirtildi.


Ekvador deprem

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