Ekvador'daki bir cezaevinde çeteler arası çatışma çıktı

01 Ekim 2021 Cuma, 04:00

Ülke tarihinin en kanlı cezaevi olayında, en az 5 mahkûmun, başları kesilerek, diğerlerinin silahla öldürüldüğü kaydedildi. Yerel basında yer alan haberlere göre, olayın yaşandığı Guayaquil şehrindeki cezaevinde, Meksika’daki uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı Ekvadorlu çete üyeleri kalıyor. Burası ülkedeki en tehlikeli cezaevlerinden birisi olarak biliniyor.

Güvenlik yetkilileri, mahkûmların el bombası attıklarını söylerken “olaylara müdahale gerekçesiyle cezaevine 400 polisin girdiği, durumun kontrol altına alındığı” açıklandı. Geçen şubat ayında benzer bir çatışmada 79 mahkûm hayatını kaybetmişti. Son olayların bir grup mahkumun tünel yoluyla hapishanenin başka bir kanadına geçerek rakip çete üyelerine saldırması üzerine çıktığı iddia edildi. Olaylarda 80 mahkûm da yaralandı. Ülke genelinde cezaevlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Ekvador’da 30 bin kişiyi barındırma kapasitesine sahip yaklaşık 60 cezaevi bulunduğuna, ancak şu anda yaklaşık 39 bin mahkûm olduğuna işaret ediliyor.