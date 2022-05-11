El Cezire muhabiri, İsrail güçleri tarafından açılan ateşte öldürüldü
Al-Jazeera'nin kadın muhabiri Shireen Abu Akleh, İsrail güçleri tarafından açılan ateşte öldürüldü.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, El Cezire'nin kadın muhabiri Shireen Abu Akleh, İsrail güçleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralandıktan sonra yaşamını yitirdi.
Shireen Abu Akleh, İsrail ordusunun Cenin kampına düzenlediği baskını takip ediyordu.
Olaya ilişkin İsrail tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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