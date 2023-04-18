İsviçre, tarafsızlığı dolayısıyla Ukrayna'ya teçhizat ve mühimmat ihracatını reddetti

Yayınlanma: 18.04.2023 - 15:55

Güncelleme: 18.04.2023 - 15:55

Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısında konuşan Berset, hükümetinin, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı şiddetle kınadığını ve bunu uluslararası hukukun ağır bir ihlali olarak gördüğünü söyledi.

Berset, ancak İsviçre'nin uzun süredir devam eden tarafsızlık geleneği ve ilgili yasalar nedeniyle bir çatışmada herhangi bir tarafa askeri destek sağlayamayacağının da altını çizdi.

"Kimse bizden kendi yasalarımızı çiğnememizi isteyemez. Hayır, kimse bizden bunu yapmamızı isteyemez" diyen Berset, bu konuda ülke içinde devam eden bir tartışma olduğunu da sözlerine ekledi.

İsviçre, Rus mal varlıklarının dondurulması da dahil olmak üzere Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının bir kısmını kabul etti ancak Avrupalı ortaklarının İsviçre yapımı mühimmatın Ukrayna'ya yeniden ihraç edilmesi yönündeki taleplerini reddetti.

Scholz da basın toplantısında ülkesinin İsviçre ile olan ikili ilişkilerinin gayet iyi durumda olduğunu kaydetti.