El Salvador Devlet Başkanı Bukele, arama ve kurtarma ekibinin Türkiye'ye uçtuğunu duyurdu
Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depremlerin ardından El Salvador Devlet Başkanı Nayib Buklele, bir arama ve kurtarma ekibinin Türkiye'ye doğru uçtuğunu duyurdu.
El Salvador, Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depremlerin ardından bir arama ve kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi.
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesabından yardım ekiplerinin fotoğraflarını paylaşarak, "Yoldayız..." paylaşımında bulundu.
Nayib Bukele, 100'ü aşkın arama kurtarma, itfaiye ve sivil savunma personelinden oluşan bir grup ile eğitimli kurtarma köpeklerinin uçakla Türkiye'ye hareket ettiğini bildirdi.
Bukele, 7 Şubat'ta yaptığı paylaşımda, "El Salvador, önümüzdeki birkaç saat içinde Türkiye’ye, arama ve kurtarma, sivil koruma ekipleri, itfaiyeciler ve kurtarma köpekleriyle birlikte 100’ü aşkın personelden oluşan bir yardım uçağı gönderecek. Yıkıcı iki depremden zarar gören Türk halkı için dua etmeye devam ediyoruz" demişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Naci Görür uyardı: 'İlk kez söylüyorum Türkiye duysun'
- Deprem bölgesinde neler yaşanıyor?
- AKP'li eski vekil, İmamoğlu'nu hedef aldı!
- Can kaybı anbean artıyor!
- Göçük altında kaç kişi olduğunu açıkladı
- Fuat Oktay Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Japon profesörden 'Kahramanmaraş' açıklaması
- Her geçen dakika kahreden haberler geliyor
- Kulübün resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
- 'Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler'