El Salvador Devlet Başkanı Bukele, arama ve kurtarma ekibinin Türkiye'ye uçtuğunu duyurdu

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 02:45

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 02:45

El Salvador, Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depremlerin ardından bir arama ve kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesabından yardım ekiplerinin fotoğraflarını paylaşarak, "Yoldayız..." paylaşımında bulundu.

Nayib Bukele, 100'ü aşkın arama kurtarma, itfaiye ve sivil savunma personelinden oluşan bir grup ile eğitimli kurtarma köpeklerinin uçakla Türkiye'ye hareket ettiğini bildirdi.

Bukele, 7 Şubat'ta yaptığı paylaşımda, "El Salvador, önümüzdeki birkaç saat içinde Türkiye’ye, arama ve kurtarma, sivil koruma ekipleri, itfaiyeciler ve kurtarma köpekleriyle birlikte 100’ü aşkın personelden oluşan bir yardım uçağı gönderecek. Yıkıcı iki depremden zarar gören Türk halkı için dua etmeye devam ediyoruz" demişti.