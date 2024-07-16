El Salvador'un çocukları nedensiz hapsettiği iddiası: 'İşkence, keyfi gözaltılar, haksız cezalar...'

Yayınlanma: 16.07.2024 - 13:13

Güncelleme: 16.07.2024 - 13:13

Hükümetin çetelerle mücadele amacıyla iki yıl önce olağanüstü hal ilan etmesinden bu yana, önlemler kapsamında yapılan tutuklanmalar reşit olmayan gençleri de kapsıyor.

New York merkezli insan hakları grubuna göre polis ve askerler, olağünüstü halin resmen ilan edildiği 2022 Mart’tan, 2024’ün Nisan ayına kadar 3 bin 319 çocuk ve genci gözaltına aldı.

İŞKENCE, SALDIRI, SAHTE İTİRAF

Raporda, "Tutuklanan ve gözaltına alınan birçok çocuğun çetelerin yasa dışı faaliyetleriyle görünürde hiçbir bağlantısı yoktu" açıklaması yapıldı.

Raporda, "Yetkililer gözaltındaki çocukları, bazı durumlarda işkenceye varan ağır ve kötü muameleye maruz bıraktı" açıklamasına yer verildi

El Salvador hükümeti, daha önce hapishanelerdeki mahkumların işkence gördüğüne dair iddiaları reddetmişti.

90'dan fazla görüşmeden derlenen raporda, hapisteki çocukların yeterli gıda ve sağlık hizmetinden mahrum bırakıldığı, ve tutuklulukları boyunca aileleriyle olan temaslarının koparıldığı bildirildi. Çocuklar, "çoğu durumda" sahte itiraflarda da bulunmaya zorlandı.

HRW, El Salvador yetkililerinin çocukları diğer mahkumlardan koruyamadığının altını çizdi ve “çocukları, diğer tutukluların şiddetinden ve cinsel saldırılarıdan korumak için çok az adım atıldı" açıklamasını yaptı.

ÇOCUKLARA 12 YIL

Keyfi gözaltı, işkence ve polis tacizine maruz kalan 66 çocuk vakasını raporunda belgeleyen grup, tutuklamaların güvenilir kanıtlardan ziyade fiziksel görünüm ve sosyoekonomik koşullara göre yapıldığını belirtti.

Ayrıca binden fazla çocuğun, şüpheli kanıtlar ve adil yargılama sürecinin eksik olduğu davalarda geniş tanımlı suçlardan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldığını tespit etti.

İlan edilen olağanüstü hal, Orta Amerika ülkesi olan El Salvador’u, Amerika kıtasının en güvenli ülkelerinden biri haline getirdi ve Devlet Başkanı Nayib Bukele'ye güçlü bir halk desteği kazandırdı.

Cinayetlerin sayısını büyük ölçüde azaltmayı başaran olağanüstü hal kapsamında, çocuklar da dahil olmak üzere 80 bin 500'den fazla kişi tutuklandı.

Geçtiğimiz hafta yerel insan hakları gözlem grubu Cristosal, dördü bebek olmak üzere en az 265 kişinin devlet gözetiminde öldüğünü açıkladı.