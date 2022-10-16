Elektrikli araçların seyahat giderleri fosil yakıtlılara yaklaştı
Enerji krizi elektrikli arabaları da etkisi altına aldı. Elektrikli otomobillerin tüketim maliyeti, fosil yakıtlı otomobillerin tüketim maliyetlerine yaklaştı.
Rus doğalgazının Avrupa'ya tedariği ile başyan enerji krizi, şimdi de elektrikli otomobillerin tüketimini arttırmaya başladı. Enerji krizi sebebiyle Avrupa'da artan akaryakıt fiyatları, benzin ve dizelde yükselişe sebep oldu. Elektrikli otomobillerin seyahat giderleri ise benzin ve dizel ile neredeyse aynı seviyeye geldi. Hızlı şarj ile seyahat eden bazı araçlarda maliyet ise benzin ve dizeli geçti.
Almanya BILD gazetesinin haberine göre, Elektrik maliyetlerinin yükselişi, elektikli otomobillerin seyahat masrafını iki katına çıkardı.
Aynı firma tarafından üretilen ve benzer özelliklere sahip biri benzinli diğeri elektrikli iki araç karşılaştırıldığında, elektikli otomobilin benzli otomnobile yaklaştığa görüldü.
Hızlı şarj ile seyahat etmenin maliyeti 2021 yılına göre 2 katına yaklaşmış durumda.
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