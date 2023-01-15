Elektrikli scooterlar için referandum

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 14:29

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 14:29

Fransa'nın başkenti Paris'te, Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Parislilerin, elektrikli scooter kiralama hizmetlerinin kentte faaliyet göstermeye devam etmesine izin verilip verilmeyeceğini oylamaya sunacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Le Parisien gazetesinin hafta sonu baskısına verdiği demeçte, elektrikli scooter sürücülerinin trafik kurallarına sadece üstünkörü bir saygı gösterdiğini söylediğini belirtti.

Hidalgo, 2 Nisan'da yapılması planlanan referandumda Paris sakinlerine "çok basit bir soru" sorulacağını söyledi:

"Serbest dolaşan kiralık scooterlara devam edelim mi, etmeyelim mi?"

Belediye Başkanıi kendisinin de yasağa sıcak baktığını ancak "Parislilerin oyuna saygı duyacağını" ifade etti.

Lime, Dott ve Tier şirketleri, başkent belediyesi tarafından, dikkatsiz sürüş ve "kötüye kullanımları" sınırlandırmadıkları takdirde lisanslarının yenilenmemesi ile tehdit edildi.

Şirketler, kırmızı ışıkta geçilmesi ve tek kişilik araçlarda çiftler halinde seyahat edilmesi gibi ihlallerin azalması için bir dizi iyileştirme önerisinde bulundu.

Hidalgo'nun kentsel ulaşımdan sorumlu yardımcısı David Belliard, yine de maliyet-fayda analizinin kiralama planlarını desteklemediğini söyledi.

"Yolda, bir anda duruyorlar ve tehlike yaratıyorlar" diyen Belliard, "sokaklarımızı ve kaldırımlarımızı sakinleştirmek" için bu cihazların yasaklanmasından yana olduğunu söyledi.

Belliard, vatandaşlardan scooterlar hakkında "çok fazla olumsuz geri bildirim" geldiğini de belirtti.

Hidalgo ayrıca, Le Parisien'e verdiği demeçte başkentte oldukça popüler olan özel scooterların referandumda hedef alınmadığını, "Onlar bir sorun değil" sözleriyle ifade etti.

AFP'nin haberine göre, elektrikli scooter sürücüleri, genellikle kaldırımlarda scooter sürme yasağını ihlal ediyor, kurallara uygun olmayan yerlere kiraladıkları scooterları park ediyor, bazıları ise kiraladıkları scooter'ları parklarda bırakıyor ya da Seine nehrine atıyor.

Elektrikli scooter hayranları ise bu hızlı filoları, arabalara ya da kalabalık toplu taşıma araçlarına karşılık "çabuk ve çevreyi kirletmeyen" bir alternatif olarak görüyor.

Referandumda"hayır" oyunun çıkması halinde Paris, büyük kentler arasında bir istisna olacak.