Elektrikli scooterla kaza yapan bakan hastaneye kaldırdı

Avusturya’da elektrikli scooter ile kaza yapan Maliye Bakanı Brunner, hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 16:34
Elektrikli scooterla kaza yapan bakan hastaneye kaldırdı
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Avusturya Maliye Bakanı Magnus Brunner’in elektrikli scooter ile kaza yaptığı ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Brunner’in dün akşam saatlerinde çalışma ofisine elektrikli scooterle giderken düştüğü belirtildi.

Açıklamada Brunner'in sağlık durumunun stabil olduğu ancak programlarının iptal edildiği kaydedildi.

Ülke basınındaki haberlerde, Brunner'in uzun zamandır elektrikli scooter kullandığı ve spora meraklı olduğu, yaklaşık bir yıl önce yine kaza geçirerek bir müddet koltuk değnekleriyle yürümek zorunda kaldığı ifade edildi.


Avusturya elektrikli scooter Hastane

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