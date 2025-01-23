ELN barış müzakerecileri için yakalama kararı

Yayınlanma: 23.01.2025 - 10:11

Güncelleme: 23.01.2025 - 10:11

Başsavcı Luz Adriana Camargo tarafından yayımlanan kararda, "Tutuklama emirlerinin askıya alınmasına ilişkin koşullara uyulmaması ve özellikle ELN üyelerinin yeni suçlar işlemesi, Cumhurbaşkanının talebi üzerine o dönemde askıya alınan tutuklama emirlerinin yeniden etkinleştirilmesine karar verildi" ifadesi kullanıldı.

Kararda, "16 Ocak'tan bu yana yaşanan ve mevcut insani trajediye, çok sayıda suça neden olan, ayrıca sivil halkın, toplumsal liderlerin, barış anlaşmasını imzalayanların ve ailelerinin yaşamlarını ve bütünlüklerini tehlikeye atan şiddet üretildi" denildi.

Başsavcılık, ELN barış müzakerecileri Antonio Garcia ve Pablo Beltran dahil, toplam 31 ELN üyesi için tutuklama kararı çıkarttı.

Kolombiya hükümeti ile ELN arasında 3 yıl aranın ardından başlayan barış müzakereleri nedeniyle ELN lider kadrosuna yönelik devam eden tutuklama kararı, Kasım 2022'de askıya alınmıştı.

Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt ELN ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) 33. Cephe arasındaki çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı 32 bini aşmıştı.

ELN ve eski FARC üyeleri, 16 Ocak'ta koka ekinlerinin ve uyuşturucu kaçakçılığı koridorlarının kontrolünü sağlamak amacıyla şiddetli bir çatışmaya girmişti.

Kuzey Santander Valisi William Villamizar, 20 Ocak'ta basına yaptığı açıklamada, çatışmalar nedeniyle üzücü haberler gelmeye devam ettiğini belirtmiş, "Bugün son derece trajik sonuçlarla karşı karşıyayız. 80'den fazla kişi öldürüldü, 20 kişi yaralandı" ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ELN'nin "barışa dair hiçbir irade ortaya koymadığı" gerekçesiyle geçen hafta örgütle diyalog sürecinin askıya alındığını duyurmuştu.