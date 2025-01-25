Elon Musk, aşırı sağcı Alman partisi AfD'nin seçim toplantısına canlı bağlantıyla katıldı

Yayınlanma: 25.01.2025 - 23:48

Güncelleme: 25.01.2025 - 23:50

Musk, AfD Partisi Eş Başkanı ve partinin başbakan adayı Alice Weidel'in seçim toplantısında yapacağı konuşma öncesinde ABD’den canlı olarak bağlandı.

Katılımcılara seslenen Musk, AfD’nin Almanya’nın umudu olduğunu savundu. Musk, Alman olmaktan gurur duymanın iyi olduğunu ifade etti.

AfD’yi ve bu partinin seçim programını öven Musk, "Almanya’nın harika geleceği için mücadele edin" dedi. AfD başbakan adayı Alice Weidel ise Musk’a teşekkür ederek ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki hükümete iyi dileklerde bulundu.

Weidel, Amerikalıların ve Cumhuriyetçilerin ülkelerini yeniden büyüttüklerini belirterek, “Biz de Almanya’da yurdumuzu tekrar büyük yapıyoruz. Almanya’yı Yeniden Büyük Yap (Made Germany great again)” ifadelerini kullandı.