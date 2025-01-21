Musk'ın, hareketi tartışma konusu oldu

Yayınlanma: 21.01.2025 - 09:22

Güncelleme: 21.01.2025 - 09:22

Amerikalı milyarder Elon Musk, Washington'da bulunan Capital One Arena Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuştu.

"(Seçim zaferi) Bunun gerçekleşmesini sağladığınız için teşekkür ederim" diyen ve sonrasında Nazi selamına benzetilen bir hareket yapan Musk, "Kalbim sizinle" dedi.

Musk, "Medeniyetin geleceğini güvence altında aldığınız için teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.

Bu hareketin ardından sosyal medyada birçok kullanıcı Musk'ı Nazi selamı yapmakla suçlayarak tepki gösterdi.