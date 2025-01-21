Elon Musk'ın, Nazi selamına benzetilen hareketi tartışma konusu oldu

Amerikalı milyarder Elon Musk'ın, yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olan Donald Trump'ın destekçilerine hitabında Nazi selamına benzetilen hareketi tartışma konusu oldu.

Elon Musk'ın, Nazi selamına benzetilen hareketi tartışma konusu oldu
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 21.01.2025 - 00:51

Musk, Washington'da bulunan Capital One Arena Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuştu.

"(Seçim zaferi) Bunun gerçekleşmesini sağladığınız için teşekkür ederim" diyen ve sonrasında Nazi selamına benzetilen bir hareket yapan Musk, "Kalbim sizinle." dedi.

Musk, "Medeniyetin geleceğini güvence altında aldığınız için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Bu hareketin ardından sosyal medyada birçok kullanıcı Musk'ı Nazi selamı yapmakla suçlayarak tepki gösterdi.


Etiketler: #elon musk #Nazi

İlgili Haberler

Bloomberg'den 'TikTok' iddiası: Musk'a mı satılacak?

Bloomberg'den 'TikTok' iddiası: Musk'a mı satılacak?
TikTok ABD’de yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya: MrBeast ve Elon Musk sahneye çıktı!

TikTok ABD’de yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya: MrBeast ve Elon Musk sahneye çıktı!
Elon Musk Vine'ı geri getirebilir mi?

Elon Musk Vine'ı geri getirebilir mi?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler