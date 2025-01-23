Elon Musk’ın kızı Vivian Wilson’dan babasına sert eleştiri

Elon Musk’ın trans kızı Vivian Wilson, babasının Donald Trump’ın yemin töreninde yaptığı iddia edilen "Nazi selamı" nedeniyle sert eleştirilerde bulundu. Meta'nın Threads platformunda açıklamalar yapan Wilson, babasının bu hareketine alaycı bir dille tepki gösterdi.

Elon Musk’ın kızı Vivian Wilson’dan babasına sert eleştiri
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2025 - 10:01

SpaceX, Tesla ve X’in sahibi Elon Musk, ABD'nin eski başkanı Donald Trump’ın yemin töreninde yaptığı iddia edilen "Nazi selamı" nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Bu eleştirilerden biri de Musk’ın cinsiyet değiştiren kızı Vivian Wilson’dan geldi.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, sosyal medyada hızla yayılan bu görüntülerle ilgili yaptığı açıklamada hareketi reddetse de, tepkiler dinmek bilmiyor. 20 yaşındaki trans birey Vivian Wilson, Meta bünyesindeki Threads platformunda yaptığı açıklamalarda, doğrudan isim vermese de babasının hareketini eleştirdi ve alaycı ifadelerle bu durumu değerlendirdi.

 

Vivian Wilson, paylaşımında "Eğri oturup doğru konuşalım" diyerek Musk’ın iddia edilen Nazi selamına benzeyen hareketine dikkat çekti. Musk, bu eleştiriler karşısında hareketi yapmadığını öne sürerken, geçmişte Barack Obama ve Hillary Clinton gibi Demokrat liderlerin de benzer hareketler yaptığını savunmuştu.

Wilson, Musk’ın ilk eşi Justine Wilson’dan dünyaya gelmiş ve 2004 yılında Xavier ismiyle doğmuştu. Daha sonra cinsiyet değiştirerek adını Vivian Wilson olarak değiştiren Musk’ın kızı, babasının sık sık gündem olan davranışlarını eleştiren açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Elon Musk’ın, üç farklı kadından 12 çocuğu olduğu biliniyor.


Etiketler: #elon musk #nazi selamı #barack obama #Donald Trump

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