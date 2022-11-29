Elon Musk başucunda 'iki tabanca' ve 'diyet kolalarla' uyuduğunu açıkladı
Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk, iki tabanca ve bir dizi diyet kola kutusuyla uyuduğunu açıkladı. Musk, "Bardak altlığı kullanmamamın hiçbir mazereti yok" dedi.
Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, başucu masasında duranları alışılmadık bir tweet'le gösterdi.
Fotoğrafta iki silah vardı: Sahne malzemesine benzeyen bir altıpatlar ve içinde Washington Crossing the Delaware (Washington'ın Delaware'ı Geçişi) resimli bir sergileme kutusunda duran ve 19. yüzyıldan kalma gibi görünen bir tabanca.
Ayrıca fotoğrafta 4 kutu kafeinsiz diyet kola vardı.
Daha sonra attığı bir tweet'te bardak altlığı kullanmadığı için özür dileyen Musk, bunun için "mazereti olmadığını" söyledi.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Elon Musk, yeni şirketini "Twitter 2.0" adını verdiği şeye dönüştürmeye çalışırken San Francisco'da kalıyor.
Musk şirkette işini koruyan personeli "yüksek yoğunlukta uzun saatler" çalışmaya veya ayrılmaya çağırıyor ve sık sık geç saatlerde Twitter'ın ofisinden paylaşımlar yapıyor.
'GENEL AF' ÖNERİSİNİ SUNMUŞTU
Musk'ın son paylaşımlarının çoğu Twitter uygulamasındaki değişikliklerin yanı sıra içerik denetleme politikalarına odaklanıyor. Örneğin son günlerde Musk hem nefret söylemi izlenimlerindeki azalmaya işaret etti, hem de şirketin askıya alınan hesaplara "genel bir af" sunup sunmaması gerektiğini kullanıcılara soran bir anket düzenledi.
Bu ankette ezici çoğunlukla "evet" oyu kullanıldı ve Musk askıya alınan tüm hesapların "yasaları ihlal etmedikleri veya berbat seviyede spam içeriği atmadığı sürece" yeniden çevrimiçi olmasına izin vereceğini bu hafta duyurdu.
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