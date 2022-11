Elon Musk, Apple'a savaş açtı: 'Twitter'ı tehdit ettiler'

29 Kasım 2022 Salı, 09:38

Tesla’nın CEO'su ve Twitter'ın yeni başkanı Elon Musk pazartesi günü Apple’ın Twitter’da reklamlarının çoğunu durdurduğunu söyledi ve şirketi sosyal medya platformunu uygulama mağazasından kaldırma tehdidinde bulunmakla suçladı.

Elon Musk, Twitter’daki bir dizi paylaşımında Apple’ı sansürle suçladı ve uygulama mağazasında yapılan satışlardan pay alması da dahil, politikalarını eleştirdi.

What’s going on here @tim_cook? — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

MUSK'TAN COOK'A: 'BURADA NELER OLUYOR?'

Bir dizi tweet'te Musk, Apple'ı mağazasındaki uygulamaların belirli içerik standartlarına uymasını zorunlu kılarak konuşmayı bastırmakla suçladı ve şirketin Amerika'da ifade özgürlüğünden nefret edip etmediğini sorguladı.

Musk, bir tweet'te özellikle “Burada neler oluyor” diyerek Apple CEO'su Tim Cook'un Twitter hesabını etiketledi.

"APP STORE'DAN KALDIRMAKLA TEHDİT ETTİ"

Musk, “Apple ayrıca Twitter’ı App Store’dan alıkoymakla tehdit etti, ancak nedenini bize söylemiyor” diye yazdı.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Watcher Guru’nun tweet’ini alıntılayarak “Apple’ın App Store’dan satın aldığınız her şeye gizli bir şekilde yüzde 30 vergi koyduğunu biliyor muydunuz” paylaşımı yaptı.

Did you know Apple puts a secret 30% tax on everything you buy through their App Store? https://t.co/LGkPZ4EYcz — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Musk'a göre Apple, Twitter'daki reklamlarının çoğunu durdurdu. Doğruysa, Apple, Twitter'daki reklamları geri çekmeyi seçerken mutlaka yalnız olmayacaktır.

Bloomberg'ün aktardığına göre; GM ve VW'den General Mills ve Eli Lilly'ye kadar uzanan şirketler, Musk'ın kaotik devralmasından sonraki haftalarda ya platformdaki reklam harcamalarını yavaşlattı ya da sosyal ağdaki reklamları tamamen durdurdu.