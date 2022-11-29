Elon Musk, Apple'a savaş açtı: 'Twitter'ı tehdit ettiler'

Twitter'ı satın alan Elon Musk, Apple'ın Twitter'ı App Store'dan kaldırmakla tehdit ettiğini öne sürdü. Musk twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Apple, Twitter’da reklam vermeyi büyük ölçüde durdurdu. Amerika’da ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar?" diye yazdıktan sonra Apple CEO’su Tim Cook’u etiketleyerek “Neler oluyor burada” diye paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
29 Kasım 2022 Salı, 09:38
Elon Musk, Apple'a savaş açtı: 'Twitter'ı tehdit ettiler'
Abone Ol google-news

Tesla’nın CEO'su ve Twitter'ın yeni başkanı Elon Musk pazartesi günü Apple’ın Twitter’da reklamlarının çoğunu durdurduğunu söyledi ve şirketi sosyal medya platformunu uygulama mağazasından kaldırma tehdidinde bulunmakla suçladı.

Elon Musk, Twitter’daki bir dizi paylaşımında Apple’ı sansürle suçladı ve uygulama mağazasında yapılan satışlardan pay alması da dahil, politikalarını eleştirdi.

MUSK'TAN COOK'A: 'BURADA NELER OLUYOR?'

Bir dizi tweet'te Musk, Apple'ı mağazasındaki uygulamaların belirli içerik standartlarına uymasını zorunlu kılarak konuşmayı bastırmakla suçladı ve şirketin Amerika'da ifade özgürlüğünden nefret edip etmediğini sorguladı. 

Musk, bir tweet'te özellikle “Burada neler oluyor” diyerek Apple CEO'su Tim Cook'un Twitter hesabını etiketledi.

"APP STORE'DAN KALDIRMAKLA TEHDİT ETTİ"

Musk, “Apple ayrıca Twitter’ı App Store’dan alıkoymakla tehdit etti, ancak nedenini bize söylemiyor” diye yazdı.

Watcher Guru’nun tweet’ini alıntılayarak “Apple’ın App Store’dan satın aldığınız her şeye gizli bir şekilde yüzde 30 vergi koyduğunu biliyor muydunuz” paylaşımı yaptı.

Musk'a göre Apple, Twitter'daki reklamlarının çoğunu durdurdu. Doğruysa, Apple, Twitter'daki reklamları geri çekmeyi seçerken mutlaka yalnız olmayacaktır. 

Bloomberg'ün aktardığına göre; GM ve VW'den General Mills ve Eli Lilly'ye kadar uzanan şirketler, Musk'ın kaotik devralmasından sonraki haftalarda ya platformdaki reklam harcamalarını yavaşlattı ya da sosyal ağdaki reklamları tamamen durdurdu.


elon musk Elon Musk Twitter Twitter apple

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler