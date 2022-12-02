Elon Musk, Kanye West'in Twitter hesabını askıya aldı
Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, ABD'li rapçi Kanye West'in Twitter hesabını paylaştığı görsel sebebiyle askıya aldı.
Elon Musk, Adolf Hitler'i beğendiğini söyleyen rapçi Kanye West'in Twitter hesabını Davut Yıldızı ile iç içe geçmiş bir gamalı haç bir görsel paylaşması sebebiyle askıya aldı.
Musk, West'in tweet'ine cevaben "Hesabının şiddete teşvik nedeniyle askıya alındığını açıklığa kavuşturuyorum, benim hoş olmayan bir fotoğrafım sebebiyle alakası yok" açıklaması yaptı.
Ünlü rapçi Kanye West ayrıca, Musk'ın üzerine su püskürtülen üstsüz bir fotoğrafını da paylaşmıştı ve "Bunu her zaman son tweet'im olarak hatırlayalım" demişti.
Daha önce kendisini "ifade özgürlüğü savunucusu" olarak tanımlayan Musk, Twitter'da yasaların izin verdiği tüm içeriklere izin verilmesi gerektiğine inandığını defalarca söylemiş ve Ekim ayında kontrolü ele geçirdikten sonra sosyal medya kuruluşunu yeniden yapılandırmaya çalışmıştı.
Musk, platformu devraldığından bu yana, dezenformasyonla mücadele etmekle görevli birçok çalışan da dahil olmak üzere Twitter'ın işgücünün yaklaşık yarısını işten çıkarırken, bilinmeyen sayıda kişi de gönüllü olarak işten ayrıldı.
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