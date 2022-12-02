Kanye West'ten skandal ifade 'Hitler'i beğeniyorum'

02 Aralık 2022 Cuma, 09:26

Ünlü rapçi Kanye West, son dönemdeki ırkçı ifadeleri sebebiyle birçok marka kendisiyle ilişiğini keserken yeni bir skandala imza attı.

Yahudi karşıtı ifadeleri sebebiyle Twitter ve Instagram'dan atılan, Adidas ve Balenciaga gibi önde gelen moda markalarıyla anlaşmaları sona eren ABD'li rapçi Kanye West, sunucu Alex Jones'un programına yüzünü tamamen kapatan siyah bir maske takarak katıldı.

Kanye West, röportaj esnasında Nazilere olan sevgisini ve faşist lider Hitler'e olan hayranlığını dile getirdi.

West, ırkçı Nick Fuentes ile birlikte katıldığı programda "Her insanın masaya getirdiği değerli şeyler vardır, özellikle de Hitler'in. Hem Hitler, Hristiyan olarak doğdu" dedi.

2024'te ABD başkanlığına aday olacağını söyleyen West, "Hitler hakkında iyi şeyler de görüyorum. Otoyolları icat etti, bir müzisyen olarak kullandığım mikrofonu icat etti, Hitler'in iyi bir şey yaptığını yüksek sesle söyleyemiyorsunuz ve ben bundan sıkıldım" ifadelerini kullandı.

Sandy Hook İlkokulu'na düzenlenen ve 26 kişinin hayatını kaybettiği saldırı için "Aldatmaca" dediği için milyonlarca dolar tazminat ödemeye mahkum edilen provokatör Alex Jones, kahkahalarına engel olamadı.

Aşırı sağcı Jones, West'in sözlerini "Naziler hayduttu ve gerçekten kötü şeyler yaptılar" diyerek böldü.

West geri adım atmadı ve "Nazileri sürekli aşağılamaktan vazgeçmeliyiz. Ben Nazileri seviyorum" çıkışında bulundu.