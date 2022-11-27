Adidas, Kanye West'in çalışanlara 'porno izlettiği' iddiası sonrası harekete geçiyor
Ünlü rapçi Kanye West, görüştüğü Adidas temsilcilerine telefonda porno film izlettiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Son olarak, ünlü giyim markası söz konusu iddiaların ardından soruşturma başlatacağını açıkladı. Yahudi düşmanı söylemlerinin ardından pek çok marka 45 yaşındaki West'le artık çalışmayacaklarını duyurmuştu.
Adidas, Kanye West'in markanın çalışanlarına porno izlettiği ve eski eşi Kim Kardashian'ın müstehcen görüntülerini gösterdiği de dahil olmak üzere ünlü rapçi hakkındaki bir dizi uygunsuz davranış iddiasına soruşturma başlatıyor.
Alman giyim markası, perşembe günü yaptığı açıklamada iddiaların doğruluk payının henüz netleştirilmediğini söyledi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Suçlamaların doğru olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Fakat bunları kesinlikle çok ciddiye alıyoruz ve vakit kaybetmeden iddialara yönelik bağımsız bir soruşturma başlatmaya karar verdik."
Independent Türkçe'nin Rolling Stone'un haberinden aktardığına göre, West ve Adidas'ın ortak markası Yeezy çalışanları, şirkete gönderilen anonim bir mektupta ünlü rapçinin uygunsuz davranışlarını sıralamıştı.
NE OLMUŞTU?
Çalışanlar, West'in kendilerine bir zorbalık yöntemi olarak müstehcen fotoğraf ve videolar gösterdiğini öne sürmüştü.
Ünlü rapçinin "kışkırtıcı, cinsiyetçi ve genelliklere kadınları hedef alan davranışlarla" çalışanları korkutmaya ve onları kontrol etmeye çalıştığı belirtilmişti.
Aynı mektupta, Adidas yöneticilerinin West'in "sorunlu davranışlarından" haberdar olsa da yaşananlara göz yumduğu iddia edilmişti.
Rolling Stone'un görüştüğü ve adının gizli kalmasını isteyen pek çok çalışan, West'in iş görüşmelerinde ve toplantılarda kendi seks kasetleri de dahil olmak üzere pornografik içerikler izlettiğini doğrulamıştı.
Adidas, 10 yıldan fazla süredir birlikte çalıştığı Kanye West'le işbirliğini ünlü rapçinin geçen ay yaptığı Yahudi düşmanı açıklamalardan sonra sonlandırmıştı.
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