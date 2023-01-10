Elon Musk, şimdiye kadarki en büyük kaybeden olarak Guinness Dünya Rekoru'na girdi

Yayınlanma: 10.01.2023 - 15:17

Güncelleme: 10.01.2023 - 15:17

Twitter, Space X ve Tesla CEO'su Elon Musk, geçen yılın sonlarında servetinin değerinin düşmesinin ardından, şimdiye kadarki en büyük kaybeden iş insanı olarak Guinness Dünya Rekorları'nda yer aldı.

Elon Musk, Kasım 2021'den bu yana 182 milyar dolar kaybederek tarihteki en büyük kişisel servet kaybı rekorunu kırdı.

Musk, Louis Vuitton'un sahibi Fransız moda kralı Bernard Arnault tarafından geçilerek dünyanın "en zengin insanı" unvanını da kaybetti.

Guinness Dünya Rekorlarları yazarı Sanj Atwal, "Kesin rakamı tespit etmek neredeyse imkansız olsa da Musk'ın toplam kaybı, 2000 yılında Japon teknoloji yatırımcısı Masayoshi Son tarafından kırılan 58.6 milyar dolarlık bir önceki rekoru çok geride bıraktı. Forbes'a göre, Musk'ın net değeri 2021'deki 320 milyar dolarlık zirveden Ocak 2023 itibariyle 138 milyar dolara düştü ve bu büyük ölçüde Tesla'nın hisselerinin kötü performansından kaynaklandı" dedi.

Musk, dünyanın en zengin ikinci adamı olmaya devam ediyor.

Tesla, kayıplarına rağmen hala dünyanın en değerli otomobil şirketi olmayı sürdürüyor.