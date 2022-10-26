Elon Musk, Twitter'a gelecek büyük güncellemenin ipucunu verdi

26 Ekim 2022 Çarşamba, 11:24

Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk'ın, 44 milyar dolarlık satın almayı tamamlaması için Türkiye saatine göre cuma 23.00'e kadar zamanı var, aksi takdirde kasımda mahkemeye çıkacak.

Musk, daha önce anlaşmayı sonuçlandırma niyetini ve yetki sahibi olduğunda Twitter'ı nasıl değiştirebileceğine dair fikirlerini paylaşmıştı.

YOUTUBE İLE YARIŞABİLİR

Twitter'la yapmayı planladıklarına dair en son ipucu, YouTube'la rekabet edecek ve uygulama için ek gelir elde edecek entegre bir video özelliğini içeriyor.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; Musk bunun nasıl uygulanabileceğine dair bir tweet zincirini, göz kırpma emojisiyle yanıtladı.

Tweet zinciri şöyle:

@elonmusk devraldığında, @TwitterSpaces platformunun videoya doğru evrilip içerik oluşturma konusunda @YouTube'la rekabet edip edemeyeceğini merak ediyorum...

Twitter'ın şu anda bir YouTube klonu ortaya çıkarmaması çılgınlık. Tweet'lerimin yarısı YouTube video bağlantıları. Twitter buradan herhangi bir fayda sağlamıyor. Kullanıcılar Twitter'da para kazanılan videoları izleyebilseydi, Twitter reklam geliri elde edecek ve [gelirleri] büyük ölçüde artıracaktı.

Daha önce Twitter'da botların yaygınlığıyla ilgili endişelerine değinen Musk'ın, satın alma işlemine devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Bloomberg'e göre, cumadan önce anlaşmanın gerçekleşeceği beklentisiyle çalışanların stok hesapları dondurulurken, her iki tarafın avukatları da anlaşmayı tamamlamak için çalışıyor.

Washington Post da Musk'ın potansiyel yatırımcılara, görevi devralması durumunda Twitter personelinin yaklaşık yüzde 75'inden kurtulmayı planladığını söylediğini bildirmişti.

Twitter'ın Baş Hukuk Müşaviri Sean Edgett, haberin ardından personele gönderdiği yazıda, firma "alıcının satın alma sonrasındaki planlarına dair herhangi bir teyide sahip değil, söylentiler veya sızdırılan belgelere itibar etmeden doğrudan bizden ve alıcıdan gerçekleri beklemeyi tavsiye ediyorum" demişti.

The Independent, Twitter'a ulaştı ancak platform genelde yayımlanan özellikler veya devam eden yasal anlaşmazlıklar hakkında yorum yapmıyor.