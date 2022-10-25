Twitter'da sular durulmuyor: Çalışanlardan Elon Musk'a açık mektup

25 Ekim 2022 Salı, 11:34

Elon Musk ile Twitter arasında yaşanan gerginlik henüz çözüme kavuşmadı. Sansasyonel açıklamalar ile gündeme gelen Musk, Twitter çalışanlarını işten çıkarmak ile tehdit ediyor.

Musk, geçen günlerde Twitter’ı satın aldığı takdirde bazı çalışanların işine son vereceğini açıkladı. Bu duruma tepki gösteren Twitter çalışanları, Elon Musk için açık mektup hazırladı.

TWITTER ÇALIŞANLARI, AÇIK MEKTUP YAYIMLAYACAK

ShiftDelete'in Time’ın haberinden aktardığına göre; Twitter çalışanları, “Söz konusu olay gerçekleşirse Twitter’ın halka açık sohbete hizmet etme yeteneğine zarar verecek. Bu büyüklükteki bir tehdit pervasızdır, kullanıcılarımızın ve müşterilerimizin platformumuza olan güvenini sarsar. Bu tarz göz korkutma eylemlerinin etik olmadığını belirtmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Mektup taslağında çalışan sayısının 2 bin kişiye düşmesi durumunda şirket açısından sorun oluşacağı da vurgulandı.

Twitter çalışanlarına yönelik tehdidin Twitter’ın geleceğini olumsuz etkileyeceğini belirten ekip, “İşimizi sürekli taciz ve tehdit ortamında yapmamız mümkün değil. Bu ihmalkar işten çıkarma tehditlerine son verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Musk’ın açık/kapalı satın alımıyla ilgili devam eden tartışmalara açık bir göndermede bulunan mektup, “Satın alım sürecinde onurlu davranılması gerekiyor. Bununla birlikte, milyarderler tarafından oynanan bir oyunda çalışanların sadece piyonlar olarak görülmesi kötü bir durum” cümleleriyle bitirildi.

MUSK UZAKTAN ÇALIŞMA KONSEPTİNE KARŞI



Tartışma yaratan bir diğer nokta ise Musk’ın uzaktan çalışma konseptine karşı olması. Twitter çalışanları, pandemi süreciyle birlikte elde ettikleri uzaktan çalışma hakkının Musk tarafından kaldırılmaması gerektiğini savunuyor.

Twitter çalışanları, yeterli sayıda mesai arkadaşlarının mektubu onayladığı takdirde kamuouyu ile paylaşılacağını vurguladı. Açık mektubun henüz kaç kişi tarafından imzalandığı ve ne zaman yayımlanacağı bilinmiyor.