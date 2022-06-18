Elon Musk’ın '1453' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu
Elon Musk, sosyal medya hesabından '1453' paylaşımı yaptı. Musk, paylaştığı görsele "Did I lock the gate?" (Kapıyı kilitledim mi?) diye yazdığı görülürken, sosyal medyada gündem oldu.
Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sosyal medya hesabından 1453'te gerçekleşen İstanbul'un Fethi'ne gönderme yapan bir paylaşım yaptı. Musk’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.
Musk, paylaştığı görsele "Did I lock the gate?" (Kapıyı kilitledim mi?) diye yazdı.
June 17, 2022
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